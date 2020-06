La crítica de Iñaki López con la que Adriana Lastra se da por aludida: "Mire en la derecha"

Es una constante que se viene repitiendo con demasiada asiduidad en los últimos tiempos cada vez que hay una sesión en el Congreso de los Diputados. Más que el lugar donde se concentra la soberanía popular, parece un ring de boxeo dialéctico donde todo parece valer con la excusa de la libertad de expresión. Todo parece valer para algunos.

Diputados con pegatinas en sus tablets donde manda ‘fuera’ a otros partidos elegidos en las urnas como ellos. Acusaciones de golpistas o instigadores de golpes de estado. El uso de términos poco acertados para dirigirse a otras ‘señorías’, como ‘señora marquesa’. Etc. Y eso por no citar las broncas, las interrupciones, los abucheos, etc.

Un ambiente que es ya casi insoportable y que no provoca más que indignación entre las personas que, con la intención de estar informadas que de lo que se decide en el Parlamento, deciden ver dichas sesiones.

LA CRÍTICA DE IÑAKI LÓPEZ QUE HA OFENDIDO A ADRIANA LASTRA

Tanto es así que el periodista Iñaki López, presentador de La Sexta, realizó un comentario en su cuenta oficial de Twitter, en el que señala que “la curva de tensión en la sesión de control del Congreso no se doblega. Para desgracia de los ciudadanos”.

Sin embargo, este comentario fue rápidamente contestado por la vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien replicó a López que “la ‘curva de tensión’ la generan aquellos que gritan, interrumpen e insultan durante la sesión” eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, para, a renglón seguido indicarle al periodista que “mire en la bancada de la derecha”, señalando a los que, según ella, son los culpables de esa “tensión”, es decir, PP y Vox.

“El resto del hemiciclo es respetuoso incluso cuando recibimos insultos desde la tribuna”, asegura la número dos del PSOE de Sánchez.

La “curva de tensión” la generan aquellos que gritan, interrumpen e insultan durante la sesión. Mire en la bancada de la derecha. El resto del hemiciclo es respetuoso incluso cuando recibimos insultos desde la tribuna. https://t.co/PByL6cPLFx — Adriana Lastra (@Adrilastra) June 10, 2020

LAS REDES LE AFEAN A LASTRA SUS INFANTILES ESCUSAS

Esta escusa dada por Lastra, ha hecho que los tuiteros le recuerden que “esa escusa se daba en el colegio” o “que los estamos viendo en directo”, afeándole que les intenten contar otra cosa de lo que sucede.

Adriana.....que lo estamos viendo en directo!!......caballo blanco de Santiago=verde....vaya papo! — Oscar Garcia (@oscar2789) June 11, 2020

Esto nos lo cuentas que la hemos visto en tv insultar y perder los papeles? Sra por favor a quien quiere convencer — pilar m.m. (@pilarmm12) June 10, 2020

¿De verdad cree que usted es respetuosa cuando habla en el Congreso? Yo la he escuchado y me resulta ofensiva, zafia y muy vulgar. — Mar Ferrer (@Marferrer69) June 11, 2020

EL DÍA QUE LASTRA LLAMÓ 'CACATÚA' A UN DIPUTADO DEL PP

Además, le han recordado a la número dos del PSOE un desafortunado episodio que protagonizó recientemente en el hemiciclo, cuando desde la tribuna del Congreso llamó "catatúa" al Secretario General del PP, Teodoro García Egea. Sin dada alguna, sólo un episodio de algunos más que protagonizado Lastra y que la dejan en muy mal lugar con la respuesta dada a Iñaki López.

¡Pero cómo se atreve Adriana Lastra llamar cacatúa a nadie! Una inoperante parasita del sistema que no tiene otra profesión ni oficio que haberse arrimado a la política desde joven chupando siempre de lo público. Ella que solo sabe cotorrear como un loro.pic.twitter.com/h9SDEccAfF — Pedro Otamendi ⚫️ (@PedroOtamendi) May 6, 2020

