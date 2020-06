El error de Salvador Illa que desquicia a Pérez-Reverte: “Me ha saltado un empaste”

A menudo solemos escuchar en los personajes públicos palabras u expresiones que nos ponen los pelos de punta, sobre todo a los amantes de la corrección y, como no, a los que consideran que, estando en determinados puestos hay que ser los primeros en dar ejemplo en todos los sentidos.

Uno de los mundos donde más pifias se suelen cometer, es el de la política y, no sólo porque están a diario delante de un micrófono, sino porque, en numerosas ocasiones, utilizan palabras u expresiones que no tienen ningún significado ni sentido.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos con el empeño de algunos políticos en utilizar el lenguaje inclusivo llevado al mayor extremo. Esto hace que comentan fallos garrafales e imperdonables, que sólo sirven para causar la carcajada en quien los oye.

En otros casos, el fallo está en usar palabras que, simplemente no existen. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido esta misma mañana al ministro de Sanidad,Salvador Illa, quien ha utilizado la palabra “interlocutar” que, directamente no existe.

PÉREZ-REVERTE DESQUICIADO POR EL ERROR DEL MINISTRO SALVADOR ILLA

Uno de los primeros en percatarse de ese fallo, nada más producirse, ha sido el reconocido periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte, quien ha publicado un mensaje en cuenta oficial de Twitter donde ha indicado que “acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a "interlocutar" con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste”.

Acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a "interlocutar" con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 12, 2020

Y no es para menos. Según la Real Academia Española de la Lengua Española, existe interlocutor, que es “cada una de las personas que toman parte en un diálogo”, peor ni rastro por la RAE de interlocutar.

PÉREZ-REVERTE OCUPA LA ‘SILLA T’ DE LA RAE

Hay que recordar que Pérez-Reverte, es una voz más que autorizada para poder realizar este tipo de correcciones, pues ocupa la ‘Silla T’ de la RAE desde el 12 de junio de 2003, cuando tomó posesión de la misma con el discurso titulado ‘El habla de un bravo del siglo XVII’.

Además, es licenciado en Periodismo, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha sido distinguido con la Medalla de la Academia de Marina Francesa y con la Gran Cruz del Mérito Naval de España; es caballero de la Orden de las Letras y las Artes de Francia, y de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno francés. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina del Lunfardo.

Ejerció el periodismo durante veintiún años (1973-1994), como enviado especial y reportero de guerra para el diario Pueblo y Televisión Española, entre otros medios. Desde 1994 se dedica por completo a la escritura de novelas y artículos.

