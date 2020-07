Enfrentamiento entre Seguí y Monedero a cuenta de la libertad de prensa: "¿Sería legítimo meterte en chirona?"

El ‘dardo’ que hace unos días lanzó Podemos, la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, contra el periodista Vicente Vallés, por sus informaciones sobre el caso de Dina Bouselham, se le ha vuelto por completo en contra a la formación morada.

Aun así, no cejan en su empeño y continúan en su línea de confrontación contra todo aquel periodista o medio que informe en un sentido diferente al que ellos consideran que se debe informar.

Uno de los últimos en criticar la labor de los periodistas ha sido el ex fundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, quien no ha dudado en asegurar a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, que “la Libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas”.

Igualmente, Monedero ha aseverado que dicha libertad de prensa “se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas”, manteniendo así el discurso de supuestas conspiraciones para acabar con el gobierno de coalición que surgen de las “cloacas” y que se ha instalado en el partido que lidera Iglesias.

De hecho, el ex fundador de Podemos ha llegado a poner como ejemplo, como docente que es, que “la Libertad de Catedra no nos pertenece a los docentes. Pertenece a la sociedad”.

A ver periodistas: la Libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas. Se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. La Libertad de Catedra no nos pertenece a los docentes. Pertenece a la sociedad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 5, 2020

El enfrentamiento entre Cristina Seguí y Monedero

Estas palabras hacia los periodistas no han pasado desapercibas para casi nadie, generando numerosos comentarios en redes sociales. Y de entre éstos, uno de los más críticos y contundentes ha llegado por parte la publicista, escritora y colaboradora de televisión Cristina Seguí, quien en los inicios de Vox llegó a liderar la formación presidida por Santiago Abascal en Valencia.

Ésta, a través de un tuit, ha parafraseado las palabras de Monedero, indicando lo siguiente: “La libertad para mandarte al agujero del que saliste, por el medio que sea, pertenece a la ciudadanía. Sí a la ciudadanía no le importa un huevo tu integridad, o piensa que el mundo sería mejor sin un sujeto como tú, ¿sería legítimo meterte en Chirona? ¿Es eso lo que dices, tarado?”.

La libertad para mandarte al agujero del que saliste, por el medio que sea, pertenece a la ciudadanía. Sí a la ciudadanía no le importa un huevo tu integridad, o piensa que el mundo sería mejor sin un sujeto como tú, sería legítimo meterte en Chirona.? Es eso lo que dices,tarado? https://t.co/M5jA96VBc3 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 5, 2020

La libertad de prensa es de los profesionales de la prensa

En este sentido, debemos de tener muy presentes que, según la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de prensa y la libertad de información, estos derechos son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.

Por lo tanto, la libertad de prensa junto con la de expresión, son dos derechos fundamentales. Tal es así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas, se reconoce este derecho a todas las personas.

Simplemente hay que leerse al artículo 19, que indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por lo tanto, la libertad de prensa no es de la ciudadanía como pretende hacer creer Monedero, sino que corresponde a cada medio y profesional de la prensa que, básicamente, son los que se dedican a informar. Si, por el contrario, como asegura el ex fundador de Podemos, esta libertad fuese de la ciudadanía y ésta lo delegase en quien considerase oportuno, el nombre que recibe eso es muy distinto a nada relacionado con ‘liberdad’.

