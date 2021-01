El coronavirus, a la altura de las grandes crisis económicas sufridas por España

La pandemia de covid-19 no solo ha afectado al sistema sanitario español y mundial, sino que la imposición de fuertes medidas restrictivas para detener su expansión también han tenido una gran influencia en la situación económica de todo el mundo. Esta mañana se ha sabido que el Producto Interior Bruto español cayó un 11 por ciento en el año 2020. Una crisis que podría estar a la altura de otras graves situaciones económicas que ha atravesado nuestro país en la historia reciente.

Pandemia de coronavirus, 2020

La crisis del coronavirus llevó a la economía española a registrar en 2020 un descenso histórico del PIB del 11 por ciento, pese a que en el cuarto trimestre del año consiguió mantener cifras positivas, con crecimiento trimestral del 0,4 por ciento. Se trata de la mayor caída en tiempos de paz, todo ello consecuencia de las restricciones impuestas para tratar de detener la expansión del virus.

El confinamiento total de la población en marzo, seguido por las restricciones posteriores, han llevado a que nuestro país haya experimentado una de las mayores caídas del PIB de toda su historia.

La Gran Recesión, 2008-2013

Todo comenzó en el año 2008 después del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que inmediatamente se trasladó por todo el mundo. En España, tras el boom de la construcción que había sostenido durante años el país, se experimentó otra de las graves crisis de nuestra historia. De hecho, tras la crisis del año 2008 llegó la deuda del año 2012.

Una época en la que el expresidente, Mariano Rajoy, se vio en la necesidad de pedir ayudas europeas para salvar a los bancos y subsanar los graves daños que había dejado la crisis durante aquellos años.

Las devaluaciones de la peseta, 1992-1993

El Gobierno del socialista Felipe González había dejado que la peseta se apreciase mucho con el único objetivo de salvar la inflación. No obstante, esto se tradujo en un grave daño a la competitividad y tuvieron que realizarse un total de tres devaluaciones de la peseta en menos de nueve meses. Desde 1992 hasta 1993, la economía española encadenó diversas tasas de crecimiento negativas, lo cual hizo que el PIB nacional cayera hasta un 1,1 por ciento durante ese período de tiempo.

Crisis del petróleo, 1973

Comenzó en el año 1973 cuando los países árabes decidieron no vender petróleo a todos aquellos que apoyaran a Israel en la Guerra de Yom Kippur. En España se intentó no incrementar los precios para no endeudarse con el exterior. Una situación insostenible que se saldó con una enorme inflación, grandes tasas de desempleo y una grave crisis industrial.

Segunda Guerra Mundial, 1945

En el año 1945 el PIB español sufrió una enorme caída del 8,1 por ciento como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Una de las grandes depresiones de la economía española que se vio también influida por las guerras anteriores. La renta nacional en el año 1945 no había conseguido recuperar los niveles que tenía en el año 1935.

La Guerra Civil, 1936

La mayor recesión económica de nuestra historia reciente fue precisamente durante la Guerra Civil. En el año 1936 la actividad cayó un 26,8 por ciento. El año siguiente, en 1937, se sumó un 7,4 por ciento. Las caídas no quedaron ahí, ya que también en 1938 se experimentó un retroceso del 0,4 por ciento. El conflicto supuso la pérdida casi del tercio de la producción nacional. Una situación que se alargó hasta el año 1959, cuando se liberalizó la economía y se abrió la puerta al capital extranjero.

Guerra de Cuba y Filipinas, 1898

En el año 1985 se inicia la Guerra de la Independencia de Cuba, que finalizó con la entrada en conflicto de Estados Unidos en el año 1998. La guerra hizo que la crisis, por aquel entonces marcada por la caída de los precios del campo y la plaga de filoxera y los problemas de los bancos, dejara la deuda pública en el 123 por ciento del Producto Interior Bruto en el año 1902.

Crisis Financiera, 1868

Tuvo su origen en las inversiones ferroviarias entre los años 1866 y 1868, que alimentaron una enorme burbuja que terminó por estallar arrasando con la banca. Estuvo precedida por la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en el año 1862 a causa de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión de Estados Unidos.

A las crisis financiera se sumó también una grave crisis de subsistencia en 1867 y 1868, motivada por las malas cosechas de aquellos años. El primer golpe fue en el año 1866, cuando la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, lo que desató una oleada de pánico.