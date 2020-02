La contundente respuesta de Almeida a Rufián: "Rey sí tienes, lo que no tienes es..."

El diputado de ERC, Gabriel Rufián intentó ayer convertirse en protagonista de la apertura de las Cortes saliendo junto a un grupo de diputados independentistas a criticar el papel de la Corona. Rufián, junto a la diputada de JxCat, Laura Borràs, el del BNG, Néstor Rego, el de Bildu, Oskar Matute y Mireia Vehí, de la CUP, leyeron un comunicado contra el Rey y la Monarquía una hora antes de que Don Felipe presidiera la Apertura Solemne de las Cortes para la XIV Legislatura, un acto al que no asistieron ni Rufián ni sus aliados.

Para reforzar su mensaje, el propio Rufián colgó este mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que "no tenemos rey".

Almeida responde a Rufián

El mensaje del diputado de ERC Gabriel Rufián ha provocado numerosas respuestas en las redes sociales, entre ellas la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que escribía esto en sus redes sociales.

Rey sí tienes, Rufián. Lo que no tienes es una república catalana. https://t.co/T8LwZlmC2V — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 3, 2020

"Rey sí tienes, Rufián. Lo que no tienes es una república catalana", aseguraba en su mensaje el alcalde de Madrid a través de su cuenta de Twitter.

Herrera afea a Sánchez su alianza con Rufián

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha criticado la cercanía del Gobierno con Gabriel Rufián y ERC, un partido cuyo objetivo es la destrucción de la democracia en España:

"Previo al acto institucional, para explicar por qué no acudían al acto, tomaron la palabra los de Bildu, Junts per Cat, el Bloque Nacionalista Gallego, Esquerra, etcétera, con un portavoz, que era Gabriel Rufián, diciendo que ellos representa a Galicia, a Cataluña y al País Vasco y no reconocen rey ni tienen rey.

Miren, no es noticia el desprecio a la democracia de los separatistas, no lo es. Si esto fuera noticia, pues oigan, no es noticia. Si ya juraron como juraron con aquellas fórmulas que permitió la presidenta del Congreso, qué no habrán de hacer en la presencia del Rey. Ese documento del BNG, de la CUP, de Bildu es exactamente lo que se espera de ellos. Primero, erigirse en representantes de todas las comunidades, representantes de la comunidad gallega, de la vasca, de la catalana cuando lo que son es representante de la violencia y del racismo si acaso y del populismo. 29 diputados, exactamente el 8 %, la España que odian la simboliza el Rey en la medida en la que lo bloqueen, lo inutilicen, hombre, los objetivos de esta gente serán muchos más fáciles. Por eso, hacen, escriben todas estas majaderías como las que escribieron ayer esta pandilla de majaderos.

Tres de esos grupos son socios de Pedro Sánchez, cuidado. Ayer algunos aplausos fueron noticia y algunos gestos propios de adolescentes también. Adolescentes soberbios y ridículos. A todos estos les vino muy bien lo del avión de Air Canadá, lo del avión de Barajas para despistar el bochorno, pero el Rey volvió a demostrar el valor simbólico de la Corona, el cumplimiento rigoroso del papel que le asigna la Constitución, que esa es la mejor garantía de estabilidad para España".

Unas palabras con las que Carlos Herrera definía la relación del Gobierno de Sánchez con Rufián y ERC.