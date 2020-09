La consellera catalana de Justicia cree que el indulto sería "un parche"

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha considerado este miércoles que el indulto de los líderes independentistas condenados por el "procés" sería "un parche" y ha apostado por un "acuerdo político" para lograr la "amnistía".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la consellera ha valorado así el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que tramitará de forma individual los expedientes de indulto de los doce condenados por el "caso procés".

Els indults són un pedaç. Tenim un conflicte polític amb companys a la presó. No volem que el govern espanyol els indulti, com si els perdonés. Volem posar el comptador a zero, amb un acord polític per l’#amnistia. pic.twitter.com/OzK5QhBpeq