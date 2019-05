Ciudadanos pedirá la dimisión de Batet si este viernes no suspende a los diputados acusados de rebelión

El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que su partido pedirá "formalmente" la dimisión de la presidenta del Congreso, la recién elegida Meritxell Batet, si finalmente este viernes no ejecuta la suspensión de funciones de los cuatro diputados en prisión preventiva. En declaraciones en el Congreso, Girauta ha explicado que considera innecesario que la Mesa del Congreso haya pedido un informe jurídico sobre la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull porque cree que la ley es clara y sólo hay que "aplicarla".

A su juicio, la suspensión debió ser "inmediata", se podía haber decidido incluso la misma tarde de la sesión constitutiva, y el hecho de que se haya estado "chutando el balón hacia delante" es una "humillación para el pueblo español".

Según Girauta, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Batet "están siendo cómplices de golpistas, que seguirán cobrando", y lo achaca a que "en el interés del partido de la señora presidenta está no perjudicar sus intereses electorales tomando una decisión a la que está obligada, por la ley". Es más, sostiene que la no suspensión interfiere en el proceso judicial y puede provocar un conflicto institucional con el Supremo, el Parlamento o la Corona en una "sucesión de peligrosas anomalías" que a su juicio se han desencadenado porque Batet "no cumple con su función".