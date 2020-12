Cierres perimetrales y reuniones limitadas: ¿Qué podré hacer y qué no estas Navidades?

¿Con cuántas personas me puedo reunir estas Navidades?

Después de que el Gobierno anunciara que las comunidades autónomas tenían la potestad para endurecer sus medidas, fueron muchas las que decidieron reducir el número de personas que podían reunirse. La cifra establecida por el Gobierno era de diez personas, que muchas regiones decidieron disminuir frente a la alta incidencia.

Por lo tanto, según la comunidad en la que te encuentres podréis ser desde seis personas hasta un máximo de diez sin superar nunca los dos núcleos convivientes en una misma reunión.

Recuerda que prácticamente todas las comunidades incluyen a los niños en el cómputo de comensales. Es decir, los niños contarán para establecer la cifra de personas que podrán reunirse en Navidad. Solo el Gobierno canario ha acordado no incluir a los menores de seis años, salvo Tenerife debido a el empeoramiento de su situación epidemiológica.

¿Cuál es la multa por saltarme las restricciones?

Todas aquellas personas que incumplan las normas establecidas sin una justificación podrían enfrentarse a multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros que dependerán de la gravedad de la falta cometida o de la reiteración de la misma.

EFE/Enric FontcubertaEnric Fontcuberta

¿Puedo moverme libremente por el territorio?

No, salvo que sea por motivos laborales o de causa mayor. Gobierno y comunidades acordaron el cierre perimetral de todas las regiones entre el 23 de diciembre y el 6 de enero y solo se permitía la entrada y salida de las mismas para visitar a familiares y allegados. La única autonomía a la que no podrás acceder será la Comunidad Valenciana, a la que solo podrán entrar personas que sean residentes. ¿Qué quiere decir esto? No podrán entrar ni familiares y allegados. Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra han optado por permitir solo la entrada y salida de personas para visitar a familiares en dos períodos: del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero.

País Vasco solo abrirá el día 31 de diciembre y el 1 de enero. Por otro lado, a Canarias sí que se podrá entrar o salir para visitar a familiares y allegados excepto Tenerife, que está cerrada perimetralmente.

De hecho, son seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón, País Vasco y La Rioja) han puesto a disponibilidad de los ciudadanos la denominada 'Declaración responsable', un justificante que se deberá cumplimentar adecuadamente para poder entrar o salir de la región. Puedes descargar el documento correspondiente aquí.

¿Puedo reunirme con "allegados"?

Sí, siempre y cuando la comunidad autónoma haya expresado que está permitido el desplazamiento de "allegados", una figura que está suponiendo un quebradero de cabeza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si eres allegado y no sabes si puedes entrar a una región concreta, puedes consultar las medidas restrictivas de cada comunidad aquí.

EFE/Rodrigo Jiménez/ArchivoRodrigo Jiménez

¿Se mantiene el toque de queda?

Sí. De hecho, todas las comunidades autónomas mantienen el toque de queda aunque con ciertas modificaciones. En Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Canarias y Cantabria se mantiene desde las 22:00 horas hasta las 06:00.

En Galicia, Andalucía, Asturias, Navarra, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana está decretado desde las 23:00 hasta las 06:00 horas. En La Rioja comienza a la misma hora pero se adelanta hasta las 05:00. Finalmente en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares es desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

En la gran mayoría se amplía ligeramente las noches de Nochebuena y Nochevieja, donde el inicio se podrá prolongar hasta las 01:30 horas.

¿Puedo ir a la misa del gallo?

El acuerdo existente entre Gobierno y comunidades no prohíbe la celebración de la misma del gallo en Nochebuena pero sí recuerdan que para hacerlo se deberán cumplir las restricciones en vigor, que incluyen el toque de queda nocturno o la limitación de aforo.

Sin embargo, sí recomiendan evitar asistir de forma presencial y proponen la visualización a través de Internet o televisión.

¿Podré tomar las uvas en la Puerta del Sol?

No. Durante los próximos 30 y 31 de diciembre la Puerta del Sol estará rodeada por un doble perímetro de seguridad para evitar las aglomeraciones. De hecho, la Consejería de Sanidad dictó una orden de restricciones navideñas, entre ellas, la prohibición de tomarse las doce uvas el 31 de diciembre en la Puerta del Sol.