El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo, a 9 de abril de 2026

La tercera jornada del juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la confesión del chófer de la empresaria Carmen Pano, Álvaro Gallego. Según la crónica de Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE, el testigo ha relatado que llevó a Pano hasta la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, con "una bolsa con tacos de billetes".

En el banquillo de los acusados se sientan el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El recorrido del dinero en efectivo

El conductor ha explicado en su declaración que uno de los servicios consistió en recoger a la empresaria en su domicilio. Según su testimonio, ella ya portaba una bolsa con dinero procedente de Claudio Rivas, socio de Aldama, supuestamente destinado a la licencia de Villafuel. Desde allí, la trasladó al despacho de Víctor de Aldama, de donde Carmen Pano salió con otra bolsa más de dinero.

Fue justo después de salir del despacho de Aldama con la segunda bolsa cuando, según el testigo, la llevó a la sede del PSOE. El chófer ha declarado que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes".

Gallego no ha sabido precisar si la bolsa que Pano llevó a Aldama era la misma que la de Ferraz, de la que ha señalado que "era transparente, blanca, metida dentro de otra más grande".

"Se veía que había dinero porque la bolsa estaba abierta y había tacos de billetes", ha remachado, si bien tampoco ha sabido precisar cuánto dinero había dentro ni a quién se lo entregó Pano porque él se quedó en el coche esperando.

Una bolsa con tacos de billetes"

Negocios en el Ministerio

Además del viaje a Ferraz, el testimonio del conductor ha revelado otros movimientos relevantes. El chófer ha asegurado que también llevó a Carmen Pano hasta el Ministerio de Industria para llevar a cabo negociaciones relacionadas con la licencia de Villafuel.