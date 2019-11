Chaves abandona la comisión de investigación de la FAFFE tras un rifirrafe con Cs

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha achacado este jueves su citación en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) a la "manipulación e instrumentalización" electoral, se ha negado a declarar tras una breve intervención y ha se retirado de la comisión.

"Mis derechos como ciudadano y como expresidente se han visto afectados por esta convocatoria y me acojo al derecho a no declarar, a guardar silencio y a no contestar", ha zanjado Chaves en su intervención.

El expresidente regional ha vinculado su presencia en la comisión de investigación a la "manipulación e instrumentalización" electoral por ser convocado en plena campaña electoral, tras lo que ha decidido abandonar la sala no sin antes mantener una acalorada discusión con el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos).

Moreno ha acusado a Chaves de faltar al respeto a los andaluces por abandonar la comisión de investigación, tras lo cual ha decidido suspender los trabajos de la comisión por unos minutos.