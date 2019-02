La amenaza de Maduro a Sánchez, entre las principales noticias del martes

1. ERC presenta enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Sánchez

Esquerra Republicana de Catalunya presenta este martes una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, una medida que justifica porque no se han producido gestos en ninguno de los dos ámbitos que había solicitado para apoyar las cuentas del Ejecutivo del Partido Socialista.

La enmienda a la totalidad de retorno de los Presupuestos fue decidida ayer por la mañana formalmente por la ejecutiva de ERC y confirmada en una rueda de prensa por el presidente del grupo en el Congreso, Joan Tardà.

2. Maduro a Sánchez: "Has cometido un grave error que te va a pasar factura"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cometido un "grave error" al apoyar "el golpe de Estado" en el país tras su reconocimiento al opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo.

"Te va a pasar una factura muy cara por este error que has cometido con Venezuela", ha indicado Maduro en un discurso televisado, dirigiéndose al presidente español. "Pedro Sánchez ha cometido un grave error apoyando el golpe de Estado en Venezuela. Y si, Dios no lo quiera, las tropas gringas entraran en Venezuela y hubiera un derramamiento de sangre, esa sangre llegaría para siempre a las manos de Pedro Sánchez", ha reiterado el presidente venezolano.

3. El Papa y el gran imán firman un documento para defender a la mujer y combatir el extremismo y el aborto

El Papa Francisco y el gran imán de la Mezquita de Al Azhar han firmado un documento conjunto para combatir el extremismo, en el marco del viaje del Papa Francisco a Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ambos líderes han condenado el "execrable" terrorismo en Oriente y Occidente y han aclarado que "no se debe a la religión".

"El execrable terrorismo que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, propagando pánico, terror y pesimismo no se debe a la religión -aunque los terroristas la instrumentalizan- sino que es debido a las acumuladas interpretaciones incorrectas de los textos religiosos, a las políticas de hambre, de pobreza, de injusticia, de opresión, de arrogancia", han subrayado en la declaración.

4. El sector del taxi vota si continuar con la huelga en Madrid

La Comunidad de Madrid rechazó ayer lunes la última propuesta de regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) planteada por los taxistas madrileños, que cumplen este lunes su decimoquinta jornada de huelga, y ha advertido de que no legislará los VTC mientras no haya un "consenso" entre "todas las partes" implicadas.

Ante la falta de avances en las conversaciones con el Gobierno, los taxistas han convocado mañana un referéndum en el que decidirán si continuar con la huelga indefinida o "paralizarla" con el objetivo de reorganizarse y explorar nuevas vías de actuación.

5. De los Mozos, en El Partidazo de COPE: "Lo que dije es injustificable, pero esto viene de hace ocho meses"

Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, equipo del grupo VIII de la Tercera División, pasó este lunes por El Partidazo de COPE para aclarar por qué insultó a un periodista de Aranda este pasado fin de semana amenazándole con arrancarle la cabeza, y después de cargar contra la prensa local por "remover entre la mierda".

"Es tremendamente feo, pero detrás de eso hay muchas cosas que en la mayoría no tienen nada que ver conmigo. Yo he sido un poco el tonto útil y he sido el que ha saltado. No tiene justificación, pero detrás de eso te aseguro que hay muchas cosas", aseguró el entrenador, intentando explicar por qué actiuó de esa manera.