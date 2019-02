De los Mozos, en El Partidazo de COPE: "Lo que dije es injustificable, pero esto viene de hace ocho meses"

Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, equipo del grupo VIII de la Tercera División, pasó este lunes por El Partidazo de COPE para aclarar por qué insultó a un periodista de Aranda este pasado fin de semana amenazándole con arrancarle la cabeza, y después de cargar contra la prensa local por "remover entre la mierda".

"Es tremendamente feo, pero detrás de eso hay muchas cosas que en la mayoría no tienen nada que ver conmigo. Yo he sido un poco el tonto útil y he sido el que ha saltado. No tiene justificación, pero detrás de eso te aseguro que hay muchas cosas", aseguró el entrenador, intentando explicar por qué actiuó de esa manera.

Asegura que la tensión "viene de hace ocho meses" y que quien le provocó fue "Cadena SER Aranda. Fue quien incitó a la violencia. Quieren prolongar el conflicto, que yo les denuncie... no lo van a conseguir".

También asegura que sus insultos fueron dirigidos a "nombres y apellidos" concretos, que corresponden a quienes "quieren manchar la imagen del club, entrenador y vestuario".

En ese sentido, aclaró que "cuando uno le llama 'hijo de p...' a alguien en el ámbito privado -insiste en que las amenazas no fueron en rueda de prensa ante los medios- lo quiero decir es “haces un daño injustificado a mucha gente y durante mucho tiempo”. Lógicamente eso se traduce en un insulto injustifcable".

Álvarez de los Mozos tuvo que cumplir recientemente siete partidos de sanción "por dirigirme al árbitro una forma airada. Cuando llevas, dentro de la modestia, veinte años de trayectoria, nunca me había ocurrido nada de esto en todo este tiempo, habría que preguntarse por qué en los últimos meses ocurren cosas como ésta, aunque quizás otra serie de personas también tengan que preguntárselo", en alusión a quienes le critican. "La bola se ha hecho muy grande", finalizó.