Casado amenaza por primera vez en esta crisis con votar en contra del Gobierno

El Partido Popular llevaba días lamentando el ninguneo al que les ha sometido Pedro Sánchez, que exige su apoyo cerrado a todas las medidas que aprueba sobre el coronavirus, sin consultárselas si quiera. La gota que ha colmado el vaso en la calle Génova ha sido ese real-decreto sobre la paralización de toda actividad económica no esencial.

Se enteraron de ello a través de la rueda de prensa que ofreció el presidente del Gobierno, y el PP ha dicho basta... Basta porque, según desvelaba Pablo Casado, el pasado lunes Sánchez le pidió que no condicionará su apoyo al decreto de prórroga del estado de alarma a una medida de ese tipo, a pesar de que la pedían en mayor o menor medida, dirigentes del PP como Fernando López Miras o José Luis Martinez-Almeida. Casado así lo hizo y Sánchez le pago con deslealtad, dice.

Moncloa

Los populares se muestran, pues, dispuestos a ir un paso más allá en su crítica al Gobierno y advierten de que no respaldarán los decretos sobre el despido y la actividad económica no esencial, si no se modifican. Quieren que lo primero se pacte con las CCAA, porque en unas autonomías algunas industrias son prioritarias aunque pueda parecer lo contrario. Y exigen además que sea el estado el que asuma la cobertura de esos sueldos que los empresarios van a tener que seguir pagando en este tiempo para no destrozar el tejido productivo español.

Y es que el PP no esta dispuesto a aceptar que nuestro sistema económico acabe condicionado por la agenda de Podemos. No con nuestros votos, dicen. No con la excusa de luchar contra el coronavirus. Remar juntos, si, concluyen, pero no, para dirigirse a una cascada.