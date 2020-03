Herrera, sobre la paralización de la economía: "No todo puede ir al riñón del empresario"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha comentado la decisión del Gobierno de paralizar toda economía no esencial mediante un decreto ley aprobado este domingo. No obstante, lo precipitado de la medida ha obligado al Ejecutivo a permitir una moratoria de un día para que las empresas puedan organizar su cierre.

Herrera ha hecho referencia a esta conducta errática por parte del Consejo de Ministros: "Si una cosa está clara, es lo confusas que pone las cosas este Gobierno. Al parecer hoy usted tiene un día más para acudir a su trabajo si su trabajo no era esencial. A estas alturas no está claro cuáles son las actividades no esenciales, ya que el decreto deja muchas dudas", ha señalado el comunicador.

Por otra parte, Herrera ha entrado en el fondo de la cuestión y ha analizado las profundas consecuencias económicas que tendrá la medida. El presentador de 'Herrera en COPE' ha señalado que el Gobierno pretende "transformar España en una España de un fin de semana, es decir, poner en marcha un programa de vacaciones pagadas recuperables. A cargo de las empresas, por supuesto, a las que ni retrasa ni baja los impuestos".

El comunicador andaluz ha hecho pedagogía de lo que viene. "Ahora una empresa no puede despedir, pero tampoco tener actividad. ¿Eso qué supone? Tampoco hace falta ser un genio de la economía moderna: supone gastos sin ingresos, y es una decisión que ha tomado el Gobierno de forma unilateral". La ha tomado, además, ha recordado Herrera, "con exhibición de amenaza y victivismo a la búsqueda del mejor amigo del hombre, el chivo expiatorio" que el Ejecutivo quiere hacer pasar por Alemania y Holanda.

Es cierto, ha señalado Herrera, que ambos países "dieron una respuesta quizá insolidaria y abrupta, pero que venía a cuenta del comportamiento del Gobierno de España, que tiene la especial habilidad de reabrir los gastos, de pisar el acelerador y de ahogar economías sin compartir políticas generales de gasto público".

Por otra parte, la medida del cierre de la actividad económica, en opinión de Herrera, "huele a improvisación, de nuevo a remolque, a ir por detrás de los acontecimientos".

Herrera ha terminado con un mensaje contundente: "El Estado puede paralizar la economía no esencial, no estratégica, pero no todo puede ir al riñón de los que crean trabajo y crean riqueza, y que seguramente están llamados a desaparecer. Levantar al país después de cómo va a quedar después de todo esto va a ser una tarea hercúlea".

El Gobierno da un día de margen

El Gobierno permitirá ir este lunes 30 de marzo a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industria y la construcción.

Según el real decreto-ley publicado poco antes de la medianoche en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fija este permiso pensado para limitar más la actividad ante la pandemia del coronavirus, en los casos en los que resulte "imposible interrumpir de modo inmediato la actividad" los trabajadores podrán prestar servicios el 30 de marzo.

El único propósito, añade, será "llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial".