5 candidatos que podría presentar Vox a la moción de censura​

Continuamos marcando días en el calendario de agosto. El mes de septiembre se acerca y junto a él, el inicio de un nuevo curso político que promete muchas emociones a tenor de cómo acabó el anterior, en cuya última sesión del Congreso, una que tuvo carácter extraordinario, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que presentaría una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A esta moción de censura, Abascal invitó “a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión que ustedes nos traen”. El líder de la formación verde hizo también un llamamiento “a la responsabilidad del segundo partido de España”, el Partido Popular, a cuyo líder, Pablo Casado, le indicó “con humildad y con ánimo de diálogo” que “los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor mejor’”. “Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”, sentenció Abascal en aquel pleno.

El mismo día que Abascal anunció la moción de censura, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, rechazó rotundamente apoyar la misma, al considerar que era una "maniobra de distracción" post vacacional que solo busca "salvar al soldado Sánchez". Sin embargo, los últimos y convulsos movimientos que se están viviendo en la vida política española, con la imputación de Podemos y buena parte de su cúpula por una presunta ‘caja B’ en la formación morada, quizás puedan hacer que los populares se replanteen su postura si Sánchez, como todo hace indicar, no mueve ficha respecto a sus socios de Gobierno.

Desde Vox, además, dejaron la puerta abierta a que un candidato que no sea de su partido lidere esa moción de censura contra Sánchez, tal y como aseguró la portavoz adjunta de la formación de Abascal en el Congreso, Macarena Olona, durante una entrevista en ‘Herrera en COPE’. Olona llegó a asegura que no tiene interés alguno por liderar esa iniciativa para derrocar a Sánchez. "Todo está abierto y el único objetivo es exigir la responsabilidad política del Gobierno. La persona que capitanee la moción de censura no es una línea roja para Vox y no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación", aseguró la que es también secretario general del grupo parlamentario.

5 candidatos que podría presentar Vox a la moción de censura​

Precisamente este hecho hizo que los rumores de posibles candidatos a encabezar esa moción de censura comenzasen a recorrer los corrillos y mentideros políticos. Entre las opciones que la formación verde tendría para conformar una hipotética lista de candidatos a encabezar esa moción de censura, hay nombres de lo más variado.

Desde el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera; hasta el que fuese presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar; pasando por Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001. Entre esos supuestos candidatos también se ha oído el nombre de Rosa Díez, ex militante socialista y fundadora del UPyD. El quinto nombre, como es lógico, es el del propio Santiago Abascal.

Aunque hay otra posibilidad que, según estos mismos rumores, podría ser en la que está trabajando Vox y es la de un candidato completamente alejado de la vida política y que, por el contrarío sea un gran gestor.

Vox continúa trabajando para elegir a un candidato con una “trayectoria profesional intachable”

Sea como fuere, e independiente de rumores, dimes y diretes, que son sólo eso, en Vox aseguran que no tienen todavía cerrado quien será el candidato de esa moción de censura. Tal es así que, a día de hoy y según fuentes del propio partido, se trabaja para tener su nombre lo antes posible. Lo que tienen muy claro es que ha de ser una persona con un perfil de “claro liderazgo”, así como con una “trayectoria profesional intachable”. Éste sería el encargado de liderar un nuevo gobierno de concentración nacional “muy reducido” y compuesto por “grandes expertos en todas las materias” y que vendría a sustituir al actual ejecutivo “socialcomunista”.

La formación que preside Abascal ya anunció que no se iba a ir de vacaciones y que iba a aprovechar el mes de agosto para continuar trabajando en esta línea, a fin de intentar recabar el máximo de apoyos posibles para esta moción de censura.

