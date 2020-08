El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch sobre la moción de censura: “¿Y por qué va a ser contraproducente?"

El inicio del próximo curso político va a ser muy movido, especialmente por la moción de censura que el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que presentará contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un anuncio que, recordemos, realizaba el líder de Vox en el transcurso de su intervención ante el pleno del Congreso tras la comparecencia de presidente del Ejecutivo para informar de los últimos acuerdos del Consejo Europeo y con la que se cerraron las sesiones parlamentarias antes de las vacaciones.

Desde ese mismo día quedó claro que el PP de Pablo Casado no está por la labor de apoyar una moción de censura que, según el Secretario General de los populares, Teodoro García Egea, sólo servirá “para salvar al soldado Sánchez”, por lo que dejó claro que "no cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE" .

De hecho, esta misma idea de que la moción de censura sólo servirá para reforzar el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, ha sido y es defendida por muchos analistas políticos y tertulianos de diferentes programas de radio y televisión. Uno de ellos, el periodista Jorge Bustos, no dudó en adelantar que esta moción esta “llamada al fracaso”, que lo único que hará será “que cohesionará al Frankenstein” y que con ella lo que Vox busca es “tratar de recuperarse en las encuestas dañando al PP”. Al mismo tiempo, el periodista subrayó que “Vox acude siempre al rescate de Sánchez cuando peor lo está pasando”.

En teoría hay un Gobierno de coalición Psoe-Podemos. En la práctica, es una coalición Sánchez-Vox. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) July 29, 2020

La opinión del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch sobre la moción de censura

Está postura es radicalmente opuesta tanto a la que mantiene Vox, impulsora de la moción de censura, como otros muchos españoles. Así, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, se ha preguntado que “¿por qué va a ser contraproducente que los españoles vean quién está con los que destruyen las instituciones, la economía y la sociedad?”, en clara alusión a quienes aseguran que la moción de censura que presentará su formación puede ser contraproducente y tener el efecto contrario, es decir, reforzar la coalición de Gobierno en torno a Sánchez.

Dicen un tertuliano que "la moción de censura de Vox puede tener el efecto contraproducente de visibilizar la alianza en torno a Sánchez".

¿Y por qué va a ser contraproducente que los españoles vean quién está con los que destruyen las instituciones, la economía y la sociedad? — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 6, 2020

Parece obvio que esta moción de censura, va más allá y va a ser utilizada por Vox, además de para intentar sacar democráticamente de la Moncloa a Sánchez, para que todos los grupos parlamentarios se retraten y dejen claro al lado de quien está.

La justificación de Vox para presentar la moción de censura

En su argumentación en defensa de esta moción de censura, desde Vox “invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión que ustedes nos traen”, aseveró Abascal dirigiéndose a Sánchez e Iglesias.

⭕ #ÚLTIMAHORA ‼ VOX presentará una moción de censura contra el Gobierno Sánchez e Iglesias en septiembre. ➡ @Santi_ABASCAL "Estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión".#MociónDeCensurapic.twitter.com/uobhZpBYBt — vox_es ���� (@vox_es) July 29, 2020

Del mismo modo, el presidente de Vox dirigiéndose directamente al PP, indicó que “los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor mejor’”. “Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”, sentenció.

