Campaña de Semana Santa y verano: el paro baja de los tres millones por primera vez desde 2008

El mercado laboral ganó 383.300 ocupados durante el segundo trimestre del año, hasta situar el total en los 20.468.000, mientras que el desempleo se redujo y dejó la tasa de paro en el 12,48 %, la más baja desde finales 2008.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento de la ocupación se sustentó en el empleo indefinido, que aumentó en 616.700 personas mientras que el temporal se redujo en 241.300.

El desempleo disminuyó en 255.300 personas, hasta situar el total de parados en 2.919.400 personas, bajando de los tres millones por primera vez desde 2008.

Marta Ruiz, jefa de economía de COPE dice que los datos del paro registrado y de la afiliación a la seguridad social, no han supuesto una sorpresa. “Los datos de los últimos meses nos llevaban por esa senda”. La encuesta de población activa del segundo trimestre nos deja casi 20,5 millones de ocupados, es la cifra más alta desde el 2008, entre abril y junio se crearon 383.000 empleos, siendo el 83% de estos pertenecientes al sector servicios. Hay un millón de ocupados más con contrato indefinido por el defecto de la reforma laboral.

Respecto al paro, Marta Ruíz destaca los 2,9 millones de desempleados, el mejor dato en más de una década, pero seguimos duplicando la media europea con una tasa de paro del 12,5%.

Valentín Bote, director de Randstad ha analizado en 'Herrera en COPE' los datos de la EPA: “El segundo trimestre suele ser un trimestre dulce en la EPA, vemos un fuerte crecimiento del empleo, algo que no debería sorprendernos, es más, al contrario, debería alarmarnos que no fuera así, acompañado por el descenso del paro. Este trimestre, en concreto, con la reforma laboral, hace que los datos sean más díficiles de interpretar, poque crece el empleo pero sabemos que ese empleo no es todo a tiempo completo y el indefinido no se va a quedar después del verano. Estamos ante unas buenas cifras, comportamiento muy positivo, la tasa del paro que baja pero por un lado la desaceleración económica ya cantada por todas las instituciones serias, que pronostican un otoño duro”.