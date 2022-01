Buxadé anima a "cambiar el gobierno de Castilla y León como el primer paso para cambiar el Gobierno de España"

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha animado a "cambiar el gobierno de Castilla y León como el primer paso para cambiar el Gobierno de España" y "acudir a la salvación de España".

"La lealtad se ha de demostrar diciendo basta", ha manifestado durante su intervención en Béjar (Salamanca), donde ha acompañado al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y al cabeza de lista de la misma formación por la provincia de Salamanca, Carlos Menéndez.

En su intervención, Buxadé ha criticado la tasa de paro en municipios como Béjar, de lo que ha culpado a "la España de las autonomías" que, según sus palabras, trata de "acabar con el progreso de Béjar, de Salamanca y de Castilla".

En cuanto a cuáles son las soluciones ante el "aislamiento", la "desindustrialización" o la "despoblación", el vicepresidente de Acción Política ha indicado desde el atril donde ha intervenido que es "no robando".

"Se acabó el tiempo de la resignación", ha añadido, para terminar sus palabras con el mensaje de que "hay que salvar a España, y Castilla tiene la enorme responsabilidad de dar el salto de calidad para salvar a España, Castilla lo hizo hace 800 años, Castilla lo hizo hace 300 años".

Ante las elecciones en Castilla y León del 13 de febrero, Buxadé ha terminado su discurso reseñando que se presenta "el primer y definitivo paso para que Santiago Abascal sea el presidente de España".

“El Partido Popular y el Partido Socialista han quitado oportunidades a los jóvenes, llevándolos al éxodo”

Previamente, García-Gallardo ha criticado que “en la comarca de Béjar no haya posibilidad de formar una familia como antes ni de comprarse una casa o tener un empleo digno con un salario digno”.

García-Gallardo ha señalado como uno de los principales culpables el estado de las Autonomías. “Solo han servido para despilfarrar el dinero público y, sin embargo, lo que necesitamos son centros de atención primaria cercanos para que los ciudadanos no tengan que hacer cientos de kilómetros para recibir un tratamiento médico ni tampoco necesitamos chiringuitos. Además, las Autonomías han premiado a ciudadanos desleales, mientras que a los ciudadanos de Béjar y de Salamanca les han dicho que no tenían opciones. Y todo esto lo han hecho los partidos de siempre”, ha agregado.

Para el candidato de VOX a la Junta de Castilla y León, “el Partido Popular y el Partido Socialista han quitado oportunidades a los jóvenes, llevándolos al éxodo”. Pero se ha mostrado esperanzado: “La sentencia aún no ha sido dictada y el certificado de defunción de Castilla y León no ha sido redactado y aún hay esperanza. No me resigno a que algunos de los medios de comunicación sigan metiendo miedo en el cuerpo con el COVID-19, mientras no hablan de los problemas reales. Tampoco me resigno a que tengan que culpabilizar a los jóvenes, porque han sido estos partidos políticos los que nos han dicho que para prosperar había que irse a las grandes ciudades y han sido ellos los que han ahogado esta tierra, dejándola sin materia presupuestaria ni infraestructuras”, y, sin embargo, ha continuando detallando el candidato de VOX, “el dinero no llega y los colegios cierran, los centros de atención primaria no abren y, todo ello, mientras ellos mantienen una red clientelar sumidos al rodillo ideológico de la izquierda”.

Por otro lado, García-Gallardo ha denunciado que la Junta de Castilla y León ha destinado 80 millones de euros en su edificio y no lo hubiera dedicado a los jóvenes y a su acceso a la vivienda. “Ahora parece Mañueco, a rebujo de VOX como siempre, de que va a dar ayudas al acceso a la vivienda, un cheque bebé, y facilidades para personas en el mundo rural y, sin embargo, yo me pregunto dónde estaba cuando veía que los jóvenes tenían que marcharse de Castilla y León para buscar oportunidades o veían como más de la mitad de su sueldo lo destinaban a pagar una vivienda de alquiler y compartir baldas en un piso de estudiante”.