Las redes se burlan de Rufián tras relacionar a Vox con el intento de Golpe de Estado de Tejero: "Lledoners"

No es la primera vez que en el Congreso de los Diputados se escucha esta grave acusación contra Vox, la formación presidida por Santiago Abascal. Entre otras ocasiones, lo dijo el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción el pasado 28 de mayo. En aquella ocasión, Iglesiasacusó a Vox de querer dar un "golpe de Estado" pero "no atreverse" a ello.

Estas declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Sánchez enfadaron muchísimo en el momento de ser realizadas al portavoz de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros, presente en dicha Comisión, quien las tachó de "absolutamente intolerables y que faltan a la verdad", aunque de nada sirvió su interpelación al presidente de la citada comisión, el socialista Patxi López, quien no hizo absolutamente nada porque Iglesias se retractase de las graves acusaciones vertidas sobre la formación verde.

Pues bien, viendo que todo parece valer últimamente en el Congreso de los Diputados, en la mañana de este miércoles ha sido el portavoz del grupo Republicano y diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien, aprovechando la sesión extraordinaria que se ha celebrado para que el presidente del Gobierno diese cuenta de los acuerdos alcanzados en la Comisión Europea de hace una semana, ha realizado las mismas acusaciones contra Vox.

Así, tras anunciar el presidente de la formación verde, Santiago Abascal, su intención de presentar en septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez, señalando que “aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión que ustedes nos traen”, Rufián, en su turno de palabra, ha asegurado que tienen que “celebrar que presentan una moción de censura y que utilizan mecanismos democráticos, porque ustedes, antes, las mociones de censura las hacían con Tejero”, en alusión al frustrado intento de Golpe de Estado llevado a cabo el 23 de febrero de 1981 y que estuvo liderado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.

Tras compartir el diputado independentista este vídeo en su perfil oficial de Twitter, han sido muchos los comentarios que le han recordado el papel desarrollado tanto por él como por la cúpula de su partido, ERC, durante los incidentes del 1-O en Cataluña y por lo que varios de ellos, entre los que se encuentra su líder, Oriol Junqueras, han sido condenados por sedición y se encuentran cumpliendo una condena de nueve años en la cárcel.

Rufi. Rufi. Ya hacía tiempo que no me reía con una tontería tuya. Te lo agradezco. Esta vez te has superado. Sigue así campeón.