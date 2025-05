La polémica narración del gol de Acerbi en Barça One: "Madre mía que quinqui..."

Barça One

Publicado el 07 may 2025, 12:03

El Inter de Milán se cargó al Barcelona en las semifinales de la Champions League (4-3) después de un épico partido marcado por el gol de Acerbi en el minuto 93 que mandó el partido a la prórroga. Era el primer tanto del central italiano en Liga de Campeones, un jarro de agua fría para millones de culés que se veían ya en Múnich.

Y está corriendo como la pólvora por las redes sociales la narración del tanto en Barça One, la plataforma azulgrana. Justo en el momento en que el narrador se acordaba de Acerbi y le acusaba de no saber ganar, este hacía el 3-3. Un gol que era seguido por una serie de descalificaciones al interista al que llamaban "quinqui y provocador" y del que decían que "no tiene nada en la cabeza".

“Ahora me gustaría ver al señor Acerbi a ver cómo se comporta. En cualquier caso como no sabe ganar al menos que sepa perder. Cuidado porque ataca el Inter. Bien ahora Gerard Martín, recibe la falta de Dumfries, dice el árbitro que no… y acaba de marcar el Inter. Y, además, ha sido el impresentable de Acerbi que es… madre mía que quinqui. Perdón, perdón, perdón, perdón… Perdón porque a veces nos cuesta sacarlo adelante.

Acaba de marcar un tipo provocador, que se ha sacado la camiseta, lo que evidentemente le va a llevar la tarjeta amarilla, pero bueno este tipo no tiene nada en la cabeza por eso seguramente se dedique solamente a lo que se dedica. El Inter acaba de empatar el partido, una lástima".