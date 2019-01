La ANC abronca a Quim Torra

En un vídeo, la ANC tacha al Gobierno catalán de "autonomista" y le reprochándo el incumplimiento de todas sus promesas tras el 1-0.

El corto repasa las promesas supuestamente incumplidas por el Gobierno catalán que forman JxCAT y ERC. La grabación enumera las situaciones que Torra no ha llevado a cabo:"no ha investido a Carles Puigdemont"; "no ha restituido al Gobierno legítimo"; "no ha aprobado las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC)"; "no ha recuperado el pleno funcionamiento de la hacienda catalana" y "no ha creado una asamblea de cargos electos".

En el mismo vídeo, la entidad independentista se pregunta si el Govern cumplirá con dos cuestiones que deberá resolver en un futuro próximo: "hacer caer" el Gobierno central si no reconoce el derecho de autodeterminación y no aceptar las sentencias del juicio del 1-O en el caso de que sean condenatorias.

"¿Esto es respetar el mandado del 1 de octubre? ¿Esto es construir un Estado independiente en forma de república? ¿Donde quedan las promesas electorales? ¿Donde queda el 'ni un paso atrás?", se pregunta la Asamblea.

La entidad exige frenar los incumplimientos porque asegura que los catalanes en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 votaron para "ir hacia la independencia", y exigen que el Govern dé cumplimiento de ello sin más dilaciones