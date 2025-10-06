Begoña Gómez tampoco acudirá esta tarde a la citación del juez Peinado pese a que el magistrado pide su presencia "necesaria"

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, tampoco acudirá este lunes a la vista programada por el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios, entre otros, al considerar que solo es necesario que vaya su abogado.

Como ocurrió hace un par de semanas con la vista convocada por el juez dentro de la pieza en la que se investiga una presunta malversación, este lunes Begoña Gómez también ha renunciado a estar presente en la comparecencia fijada por el juez en la causa principal, informan a COPE fuentes de Moncloa.

La situación es la misma que el sábado 27 de septiembre: el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha convocado la vista prevista en la ley del tribunal del jurado después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio la parte principal de su investigación, sea enjuiciada por un jurado popular.

Se trata de una vista en la que el juez debe concretar su imputación contra los tres investigados -Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y las partes manifestar cómo quieren que discurra la causa: si solicitan el archivo o que continúe la investigación con más diligencias.

En la anterior ocasión, los investigados en la pieza separada -Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín- no acudieron al esgrimir sus defensas una circular de la Fiscalía que avala a que este tipo de trámites solo vayan los abogados.

De este modo, Begoña Gómez tampoco acudirá este lunes, sino que estará representada en la vista por su abogado, Antonio Camacho.

La semana pasada el juez también citó para este lunes a la representación de la Universidad Complutense de Madrid porque cree que debe considerársela perjudicada del presunto delito de apropiación indebida de un software que se investiga en la causa.

El juez alude a un artículo de la ley del jurado que contempla que los

Peinado, que investiga delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, trata de indagar si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma.