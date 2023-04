BBFW estrena sus Barcelona Bridal & Fashion Awards y premia la moda nupcial sostenible

Judit Mascó presenta la ceremonia en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona

Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) celebró este sábado por la noche la primera edición de los galardones Barcelona Bridal & Fashion Awards, para premiar las mejores creaciones de la temporada y también valorar la sostenibilidad de los diseños y su innovación.

La ceremonia, presentada por la modelo Judit Mascó en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, estrenó así unos premios "que transmiten valores propios del salón como la creatividad, la originalidad, la calidad, la inspiración, el arte, la innovación, la sostenibilidad y la inclusividad", informa la Fira en un comunicado.

Los premiados por el salón (que se celebra hasta este domingo por la tarde) son Vivienne Westwood (mejor vestido de novia), la colección de novia de Viktor & Rolf Mariage, la de novio de Carlo Pignatelli, los diseños de cóctel de Cortana, el vestido de fiesta sostenible de Isabel Sanchis, la campaña de imagen de Monvieve, el talento emergente de Nicole & Felicia Chang, y el diseñador de moda Professor Jimmy Choo OBE y el empresario Yew Loh (director creativo y CEO de The Atelier Couture respectivamente), ambos por su trayectoria.

TODOS LOS PREMIADOS

El premio para el vestido Marlene modelo HC 2022, de Vivienne Westwood, homenajea también a la diseñadora británica fallecida en diciembre, "enalteciendo una propuesta creativa inspirada en Marlene Dietrich" y fabricado con materiales sostenibles y reciclados.

El premio a la mejor colección nupcial femenina es para la firma holandesa Viktor and Rolf Mariage por "impregnar sus colecciones nupciales del savoir faire de la tradición de los oficios de la moda".

Se reconoce como mejor moda nupcial para novio la colección de Carlo Pignatelli por "catalizar la esencia de lo que significa vestir al novio para la ceremonia", cuidando la excelencia en materiales y ejecución, y equilibrando clasicismo y creatividad.

La mejor colección de noche/cóctel es la marca española Cortana porque sus diseños "funden la moda artesanal y sostenible y un concepto estético que quiere realzar el cuerpo femenino sin descuidar la comodidad".

Y el premio a la mejor campaña de imagen ha sido para la firma de accesorios Monvieve, "que pone el foco en el slow fashion y la sostenibilidad".

PREMIOS HONORÍFICOS

El premio honorífico a la trayectoria es para el Professor Jimmy Choo OBE (por su vida dedicada al diseño y por su labor desde 2017 como director creativo de The Atelier Couture) y para Yew Loh, director de The Atelier Couture.

El galardón honorífico ha recaído en las hermanas taiwanesas Nicole y Felicia Chang, fundadoras de Nicole&Felicia, por "redefinir el lujo nupcial moderno, reinterpretando la belleza y seguridad de cada mujer".

Otra de las distinciones especiales ha sido para el vestido de fiesta Kazán de Isabel Sanchis, con corpiño de tul de seda, crop top de paillette y falda de satén líquido fabricada con hilos de poliéster reciclado a partir de botellas de plástico.

EL JURADO

Los galardonados se seleccionaron entre 50 candidaturas, a cargo de especialistas coordinados por la historiadora de moda Charo Mora: Leticia García, redactora jefa de la revista SModa; Manuel Outumuro, fotógrafo; Paula Varsalona, diseñadora y profesora de Fashion Institute of Technology of New York; Triana Alonso, editora de la publicación Fashion Network; María José Gonzálvez, directora asociada de moda de Vogue México.

Después decidió el jurado: Jen Campbell, fundadora de Green Wedding Shoes; Giovanni Sparacio, redactor jefe de Elle Sposa Italia; Anna Frascisco, prestigiosa wedding planner; Elisa De Wyngaert, comisaria del MoMu Fashion Museum Antwerp; Haruhi Abe, redactora jefa de 25ans, y Albasarí Caro, directora de Barcelona Bridal Fashion Week.

Cada ganador recibió una obra artesana de Cual Estudio (Valencia), en línea con el objetivo de BBFW de apoyar el arte y las creaciones de proximidad.