Barbón insta a Canga a no caer en descalificaciones y lamenta que Bendodo no anunciase el congreso del PP

Sostiene que comparece más ante los medios que otros presidentes e indica que por ahora ejercerá él mismo de portavoz del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha instado este martes al portavoz del PP en la Junta General, Diego Canga, a no caer en descalificaciones a la vez que ha lamentado que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, no anunciase este fin de semana el congreso regional del PP tras más de seis años de retraso.

En declaraciones a los medios antes de recibir en la sede de la Presidencia del Principado al Padre Ángel, Barbón ha replicado al portavoz del PP que comparece más ante los medios que otros presidentes autonómicos después de que éste le pidiera que "tuitee menos" y que su gobierno "dé más la cara delante de los medios de comunicación".

Preguntado por el nombramiento de la Portavocía del Ejecutivo, Barbón ha indicado que todavía no lo ha decidido aunque será pronto, y que, mientras tanto, él mismo ejercerá de portavoz de su gobierno.

Canga declaraba esta mañana que al presidente asturiano le importa más Pedro Sánchez que la comunidad: "Está dispuesto a sacrificar la región con tal de que el 'sanchismo' siga en el poder", ha dicho.

Al respecto, Barbón ha querido expresar su "respeto personal y político" por Diego Canga, afeando que el portavoz del PP y su formación no lo están teniendo hacia él.

Además, cree que Canga "se va a llevar una sorpresa" cuando se dé cuenta de que en su partido "no le quieren". "Cuando me refiero a que en su partido no le quieren, hablo con conocimiento de causa", ha añadido.

El presidente ha aprovechado también para valorar las comparecencias de los consejeros y consejeras de su Ejecutivo en la Junta General para exponer un "proyecto serio" para dar "estabilidad" a la comunidad.

De igual modo, se ha referido a la reunión de esta mañana de la Mesa de Coordinación para la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a Asturias y afirmar que la apertura de la Variante de Pajares en noviembre supondrá "el inicio formal de la década del cambio en Asturias".