Ayuso consigue su objetivo frente al bloqueo de Sanidad y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Ayuso doblega a Sanidad y permitirá que haya tenis y toros con público en Madrid

La Comunidad de Madrid (CAM) ha ganado el pulso que mantenía desde hace dos semanas con el Ministerio de Sanidad y finalmente el Ejecutivo regional ha conseguido que este mes de mayo se puedan celebrar en la región el Mutua Madrid Open de Tenis y una corrida de todos el próximo 2 de mayo, que coincide con la festividad regional. Este último espectáculo tendrá lugar, tal y como lo había planeado la Comunidad, en la emblemática plaza de Las Ventas y será un espectáculo benéfico en el que los tomarán parte toreros de primer nivel como el rejoneador Diego Ventura, los matadores de toros Enrique Ponce, Julián López El Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.

2. Edmundo Bal, en TRECE: "No hay dos Españas ni un lado bueno y uno malo, cicatrizamos esas heridas en 1978"

MADRID, 11/04/2021.- El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, atiende a los medios tras participar este domingo en la X carrera popular de Hortaleza. EFE/Javier LópezJavier Lopez

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la campaña electoral del 4-M a la que “le está sobrando crispación, eslóganes, violencia, guerracivilismo, guerra de trincheras, le falta concordia, paz, le faltan propuestas". Bal asegura que acude a los debates "haciendo propuestas y diciéndole a los madrileños lo que queremos hacer, y me encuentro al resto de candidatos descalificándose. Me han destinado insultos y no voy a caer en ese juego de la provocación. Nos jugamos mucho en Madrid, una tierra de tolerancia, paz, respeto, la gente quiere vivir tranquilamente. Estos lemas y consignas de socialismo, comunismo, fascismo, no es adecuado".

3. Las dos últimas encuestas para el 4-M confirman el ascenso de Ayuso, aunque necesitará pactar con Vox

EFE/ Fernando Villar

En el último día para publicar encuestas antes de las elecciones del 4 de mayo, durante las últimas horas de este miércoles dos nuevas más certifican la tendencia que todas las encuestas, salvo el CIS, repiten durante las últimas semanas. Tanto SocioMétrica para El Español como Hamalgama Métrica para OKDIARIO recogen que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso conseguirá ser primera fuerza el próximo 4-M, pero se verá obligada a entenderse con Vox para sumar mayoría absoluta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este escenario solo puede cambiar en el caso de que la formación de Edmundo Bal (Ciudadanos) consiguiera representación en la Asamblea, algo que de momento no le da ninguna de las encuestas que han ido saliendo en las últimas horas, y que, entre cosas, recoge el efecto que ha causado en la gente los acontecimientos y la polarización que la campaña ha vivido en los últimos días.

4. Vacunódromos infrautilizados por falta de dosis y limitación de AstraZeneca

El Palacio de Deportes de Madrid es uno de los vacunódromos desplegados en España para acelerar la campaña de inmunización frente al COVID. Allí emplean solo AstraZeneca y calculan que se podrían poner hasta 8.000 vacunas al día frente a las como mucho 4.000 dosis que han llegado a inyectar a diario. Detrás de esta infrautilización según ha podido comprobar COPE en el propio WiZink Center está la falta de dosis y también las limitaciones impuestas a esta vacuna en España.

Unas 1.500 personas se vacunaron allí el lunes y la tendencia ha continuado el martes y el miércoles. La penuria de AstraZeneca también ha afectado al Wanda Metropolitano, el otro gran macro centro de vacunación de la Comunidad de Madrid con bastante más capacidad de la que ejerce con un récord de 800 pinchazos por hora equivalente a 8.000 dosis diarias. Abierto desde el pasado 25 de febrero, en el estadio del Atlético de Madrid se han vacunado hasta el momento unas 156.000 personas.

5. La pastilla de Pfizer contra la covid-19 pone sobre la mesa las alternativas para luchar contra el virus

EFE/Kiko Delgado

Hace un mes, la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que había iniciado su ensayo clínico para valorar la eficacia de un nuevo fármaco contra la covid-19 que se administraría de forma oral. Casi sesenta personas están participando actualmente en el ensayo, que contará con tres fases, que podría terminar alrededor del 25 de mayo.

En un comunicado, Pfizer explicó que el fármaco, con nombre PF-07321332, ha demostrado ser "un potente inhibido de proteasas con actividad antiviral" contra la covid-19, lo cual demuestra que podría tener gran potencial para tratar el virus. Al parecer, tal y como se ha explicado, es similar a las pastillas que se utilizan para tratar la enfermedad de VIH.