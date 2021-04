Edmundo Bal, en TRECE: "No hay dos Españas ni un lado bueno y uno malo, cicatrizamos esas heridas en 1978"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la campaña electoral del 4-M a la que “le está sobrando crispación, eslóganes, violencia, guerracivilismo, guerra de trincheras, le falta concordia, paz, le faltan propuestas". Bal asegura que acude a los debates "haciendo propuestas y diciéndole a los madrileños lo que queremos hacer, y me encuentro al resto de candidatos descalificándose. Me han destinado insultos y no voy a caer en ese juego de la provocación. Nos jugamos mucho en Madrid, una tierra de tolerancia, paz, respeto, la gente quiere vivir tranquilamente. Estos lemas y consignas de socialismo, comunismo, fascismo, no es adecuado".

Edmundo Bal mantiene su firmeza ante la creciente tensión en el tramo final de la campaña y asegura que “por un puñado de votos no me van a ver perder las formas, la educación, ni me van a hacer salir de mis valores de centro. Independientemente de lo que digan las encuestas, veo mucha ilusión en la calle entre los simpatizantes de centro, quizá un día se vieron defraudados, pero me dicen que a mí si me quieren votar, se sienten identificados. Quienes polarizan y radicalizan la campaña se equivocan, están ensanchando un espacio de centro que va a ser atractivo para los madrileños". Además, Bal explica que ha enviado "una carta a mis cinco contrincantes para que lleguemos a un pacto por la convivencia y que condenara toda la violencia, aunque no parece que estén muy por la labor".

"No hay dos Españas ni un lado bueno y uno malo, estas heridas las cicatrizamos en 1978"

El candidato de Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con el tono que ha adquirido la campaña y señala que “estos lemas plantean un esquema de dos opciones, se atribuye el lado bueno y deja para los demás el malo. Díaz Ayuso o Monasterio hablan como si fueran la encarnación de la libertad, reivindican la libertad para la mitad de los madrileños, o cuando Iglesias y Gabilondo, que repite su discurso porque se ha echado en sus brazos, dicen que las elecciones van de democracia o fascismo, ellos son la democracia, y dicen que los demás somos fascistas. No hay dos Españas, estas heridas las cicatrizamos en 1978, la dictadura ha pasado. Establecimos un esquema de libertades, concordia, reconciliación y perdón que ha dado 40 años de progreso y libertad. Los españoles somos mejores cuando estamos unidos, vivimos un momento histórico, dramático, en medio de una crisis social y económica, recibiremos fondos europeos que habrá que invertir bien para salir de ella. Sin embargo, el resto de contendientes electorales se dedican a insultarse, descalificarse y enfrentarse. Quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid para todos, también los que no me votan y piensan diferente”.

En este sentido, Edmundo Bal ha insistido en que “llegamos a una descalificación permanente con adjetivos como ultraderecha y ultraderecha. Vox y Podemos son los dos polos, el populismo de la derecha y de la izquierda, se parecen en muchas cosas, pero no creo que haya que criminalizar a ninguna opción política que tiene detrás mucha gente que les vota. Cuando el señor Iglesias u otro candidato se levanta de un debate, le falta el respeto a los madrileños. Le he pedido a la señora Monasterio un cara a cara para contrastar propuestas, y ella ha contestado insultándome diciendo que soy una persona que agacha la cara ante Pablo Iglesias, yo que siendo un humilde funcionario le planté cara al propio Presidente del Gobierno y decidí no firmar un escrito de acusación que decía mentiras en el golpe de estado de Cataluña del 1 de octubre. Llevo sirviendo a mi país 28 años de abogado del Estado”.

"No creo que haya que criminalizar a ninguna opción política que tiene detrás mucha gente que les vota"

En cuanto a las encuestas que dan a Ciudadanos menos de un 5% de representación y, por tanto, le dejan fuera de la Asamblea de Madrid, Bal asegura que sus "encuestas internas, a partir del debate de Telemadrid, nos dieron una tendencia muy positiva" y añade que su papel en el último debate "será atractivo para los votantes de centroderecha y centroizquierda moderados que no quieren que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea condicionado por la ideología de Vox. Hablamos de si queremos que la Comunidad de Madrid la dirige y condicione un partido antieuropeo, que se ha manifestado contra la vacuna, que niega el cambio climático, que solo cree en un modelo de familia, que pretende adoctrinar en las aulas y universidades”, ha dicho sobre Vox.

De cara a la posibilidad de volver a gobernar, como hasta ahora, junto con el Partido Popular, Bal explica que han tenido un acuerdo de coalición de 155 puntos que ha funcionado muy bien y que quiere que estos dos últimos años de legislatura "arranquemos rápido el día 5 de mayo con equipos que ya funcionan con el PP y Ciudadanos. Aportamos cosas al Partido Popular que no ha hecho en 25 años de gobierno en solitario. Quiero desarrollar dos medidas rápidamente, un plan de vacunación potente de 24 horas al día y 7 días a la semana, y aprobar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Hay muchas medidas que se han quedado en el cajón. Entre ellas, unas ayudas a los empresarios y autónomos de 1.000 millones de euros de con 600 millones de ayudas directas. Eso nos permite mantener los impuestos bajos que tenemos en la Comunidad de Madrid y aumentar la recaudación”.

"Falta liderazgo del presidente Sánchez en Europa para reclamar la compra centralizada de vacunas"

Finalmente, sobre la carrera por la vacunación, Bal critica que “en España falta el liderazgo del presidente Sánchez en Europa para reclamar la compra centralizada de vacunas y que nos asegure que van a llegar a España”. Además, sobre la falta de mecanismos de control tras la caída del estado de alarma, Bal manifiesta que “el Gobierno de España no ha hecho los deberes. En diciembre de 2020 le presenté al Gobierno de España cuál era el plan B de Ciudadanos, reforzar normas jurídicas y leyes para que cuando decayera el estado de alarma, las comunidades autónomas tuvieran medios suficientes para responder a la pandemia. Ahora nos encontramos en un punto donde el presidente debe decir cómo van a llegar las vacunas, viene la cuarta ola, los expertos tendrán que decir qué medidas son necesarias y será necesario entonces un estado de alarma o no. Para el toque de queda hace falta el estado de alarma. Que nos diga el presidente del Gobierno consultando a sus expertos que no sabemos si existen o no, si el toque de queda, en función del ritmo de vacunación, a ver o no prescindible para prevenir la cuarta ola”, ha concluido.