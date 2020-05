El aviso de Herrera a Arrimadas y los escraches a miembros del Gobierno marcan la mañana política de COPE

1.- Herrera advierte a Arrimadas: "Sánchez es un embustero que te va a traicionar"

El Gobierno ha cerrado un acuerdo con Cs para alargar 15 días más el estado de alarma, lo que ha provocado la dimisión de Marcos de Quinto. Este miércoles el comunicador ha dicho que "hay una cosa en periodismo que es muy bajuna, que es el 'ya lo decía yo'', pero me van a permitir porque aquí en este programa dijimos que pedir un mes de estado de alarma es una táctica para conseguir lo que tú quieres, que son 15 días, que es lo que sabes que te van a dar. No te van a dar un mes. Pides un mes, te dan los 15 días, y todo el mundo queda bien. El que te los ha dado porque representa que ha evitado que sea un mes y tú porque tienes los 15 días y has hecho creer que Cs es útil para el PSOE en un momento determinado, que ya saben ustedes esto... El peligro de pactar con Pedro Sánchez es que es un embustero. Antes o después te va a traicionar, te va a usar y te va a tirar".

2.- Luis del Val: “El escrache es de canallas y da igual que sea contra Sáenz de Santamaría o contra Iglesias"

Extendidas las manifestaciones callejeras contra el Gobierno por cada vez más rincones de España, la polémica se ha avivado después de que algunas de estas protestas hayan llegado hasta la puerta de los domicilios de varios miembros del Ejecutivo: al chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero o a la vivienda de José Luis Ábalos. Al hilo de esto, Luis del Val ha condenado los escraches, ya sean en casa de Iglesias o antes en casa de Sáenz de Santamaría.

3.- Núñez Feijóo, en COPE: "Si no convocase elecciones me dirían que soy un presidente ilegítimo"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' después de haber convocado las elecciones en la comunidad el 12 de julio. En este sentido, ha dicho que de no hacerlo, lo tacharían de presidente "ilegítimo". "Sería un verdadero irresponsable" si no las convocara en esa fecha, ha remarcado, pues a la luz de tres informes "independientes", ir a las urnas en verano es más recomendable que hacerlo a medida que se aproxime el otoño ya que "el riesgo de brote es exponencial. Esto me ha llevado a ejercer mi responsabilidad", ha incidido.

4.- 900.000 afectados por un ERTE aún no han cobrado su prestación, el triple de lo reconocido por el Gobierno

Todas las cifras económicas que vamos conociendo confirman que los efectos que dejará esta crisis serán tremendos. En los próximos meses se perderán más de 1,5 millones de empleos por el cierre de unas 240.000 pymes. Y eso que 135.000 se han acogido a un ERTE. Esta es una de las principales conclusiones que deja una encuesta que ha llevado a cabo el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos entre sus asociados. Otra, es que a 14 mayo 900.000 trabajadores afectados por uno de esos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no había cobrado todavía la prestación después de dos meses. Este número triplica el que ha difundido el ministerio de Trabajo. Este colectivo tramita el 15% de los ERTE.

5.- Sánchez se escuda en la "urgencia y penuria de recursos" para pedir disculpas por sus errores en la crisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy disculpas a los ciudadanos por los errores que haya podido cometer en la gestión de la crisis, tanto por la urgencia en los tiempos como por la "penuria en los recursos". Así lo ha hecho esta mañana ante el pleno del Congreso de los Diputados a donde ha acudido para pedir el apoyo a una prórroga del estado de alarma por otros quince días.