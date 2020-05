900.000 afectados por un ERTE no han cobrado

Todas las cifras económicas que vamos conociendo confirman que los efectos que dejará esta crisis serán tremendos. En los próximos meses se perderán más de 1,5 millones de empleos por el cierre de unas 240.000 pymes. Y eso que 135.000 se han acogido a un ERTE. Esta es una de las principales conclusiones que deja una encuesta que ha llevado a cabo el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos entre sus asociados. Otra, es que a 14 mayo 900.000 trabajadores afectados por uno de esos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no había cobrado todavía la prestación después de dos meses. Este número triplica el que ha difundido el ministerio de Trabajo. Este colectivo tramita el 15% de los ERTE.

Según este estudio, las distintas administraciones han contestado expresamente el 67% de los ERTE presentados por los gestores administrativos, habiendo denegado un 2% del total. Eso quiere decir que se han rechazado 12.000 ERTE que afectan a 86.000 trabajadores. La media de trabajadores incluidos en los ERTE tramitados por los gestores administrativos es de 5,4 trabajadores por ERTE, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los ERTE presentados en toda España. El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, indica que “nuestra media es algo menor porque nuestros clientes son pyme y en los datos globales se incluyen grandes empresas, lo que distorsiona la comparación. En todo caso, hay que destacar la falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTE presentados, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás; y esta opacidad afecta por igual a casi todas las administraciones”.

El colectivo solicita una nueva prórroga del calendario fiscal ya que la situación no solo no ha mejorado para muchas pymes y autónomos si no que es más desfavorable en muchos lugares y para gran cantidad de negocios. “Aun cuando estamos al límite del vencimiento de la prórroga para la presentación de IVA y a pocos días para el resto de los impuestos, creemos que el Gobierno tiene la oportunidad de ofrecer un respiro. Es una forma de adaptarse a la realidad que están viviendo los negocios y corregir la falta de agilidad en la tramitación de otro tipo de ayudas”, señala Santiago.