Luis del Val: “El escrache es de canallas y da igual que sea contra Sáenz de Santamaría o contra Iglesias"

Audio

Detrás de las caceroladas hay gente que no tiene comida para llevarse a la boca

">, que con esa voz untuosa, que le han debido enseñar en algún curso de comunicación, suelta nombres y apellidos de contrincantes políticos,, según sea la víctima el jefe de los matones.

Le pasó también con Julio Anguita. Cada vez que, en un coloquio, le citaban a Julio Anguita, se desazonaba, se ponía nervioso y decía eso de que no era el caballo del Cid, que ganaba batallas después de muerto -y no había muerto Julio- y que había buenos comunistas, de veintitantos, de treinta y tantos años, o, como recuerda Santiago González, hoy, en El Mundo, lo que debería hacer Julio Anguita era montarse en un helicóptero e irse a Castellgandolfo o a la mierda, palabra de Pablo Iglesias. Si no tenía compasión con un camarada, ni de su edad, ni de sus alifafes ¿qué esperamos que reserve para sus contrincantes? Escraches canallas, hostigamiento y presión. Y tiene ayuda. El ministro de Interior dedica las fuerzas del orden a investigar quién está detrás de las caceroladas. Gracias ministro, en lugar de vigilar y espiar el terrorismo yihadista que sigue ahí, se dedica a emplear nuestros recursos en intereses partidarios. No pierda el tiempo, detrás de las caceroladas está gente que no ha cobrado el ERTE,cientos de miles que saben que se van a quedar sin trabajo, cuantas más alarmas se prolonguen, y que están convencidos de que, cuando concluya la alarma, muchos tendrán que seguir con la mascarilla puesta para olvidarse de que no tendrán comida que llevarse a la boca. Pero no se preocupen. Lean las encuestas del Centro de Imaginaciones Sociológicas. Siguen siendo los mejores".

También te interesa

Luis del Val: "La irresponsable Carmen Calvo con su ineptitud me obliga a sacar la cacerola y darle golpes"

Luis del Val: "La inoperancia de la ministra de Trabajo ha convertido a muchos españoles en indigentes"