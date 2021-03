AstraZeneca: la vacuna más polémica que acelera la vacunación en España

La vacuna de AstraZeneca, a pesar de las sospechas levantadas, ha pasado de la suspensión a aumentar la edad de inoculación en diez años en apenas una semana. Por el momento es la segunda vacuna en número de dosis administradas en España por detrás de Pfizer y se está utilizando para vacunar a colectivos como profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bomberos. El 24 de marzo se retomó la vacunación para personas de hasta 65 años, mientras que antes de la suspensión estaba indicada para personas de entre 18 y 55 años.

¿A qué se debe esta ampliación? Desde el principio, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la vacuna de la Universidad de Oxford para todos los grupos de edad – a partir de los 18-. Pero había pocos datos sobre su eficacia en mayores, por lo que la mayoría de los países decidieron utilizarla en pacientes más jóvenes. La compañía ha publicado recientemente un nuevo estudio en el que demuestra una eficacia del 80% en mayores de 65 años.

En Reino Unido desde el principio se ha administrado a todos los grupos de edad. Según los resultados publicados por la Agencia de Salud Pública de Escocia, pasadas las 4 semanas desde la primera dosis, el riesgo hospitalario se reduce un 94%.

¿Riesgo de trombosis?

El principal problema que está generando la vacuna de Oxford-AstraZeneca son las dudas por los casos de trombosis provocados. Alemania ha vuelto a suspenderla en menores de 60 años tras detectar 30 casos de trombosis y nueve fallecimientos entre personas vacunadas. La EMA y la OMS mantienen que la vacuna tiene más riesgos que beneficios y que no se han detectado más trombos entre los vacunados que entre la población general. Aunque sí son más frecuentes dos tipos de trombosis raros: la coagulación intravascular diseminada y la trombosis del seno venoso cerebral.

La EMA concluía el 18 de marzo que la administración de esta vacuna no está asociada a un mayor riesgo de sufrir eventos tromboembólicos y que no se han identificado problemas con lotes concretos. Sí reconocía que puede estar asociada a casos muy raros de coágulos sanguíneos. No obstante, se sigue analizando la relación.

Aun así, la máxima autoridad en la materia en Europa indica que el número de casos de trombosis es poco significativo. A 16 de marzo, habían recibido la primera dosis de la vacuna alrededor de 20 millones de personas en toda la Unión Europea y Reino Unido. En esa fecha, el número de casos de trombosis detectados era de 469.

En cuanto a otros efectos secundarios son los mismos que los de cualquier otra vacuna. Los que se han notificado con mayor frecuencia son: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y en la zona del pinchazo, mareos y fatiga. Son síntomas que desaparecen en 24 o 48 horas.

Cabe señalar que la intensidad de los efectos adversos depende también de la edad del vacunado. El documento técnico sobre la vacuna que han recibido los profesionales sanitarios explica que “estas reacciones son menos intensas y frecuentes tras la segunda dosis y a mayor edad de los vacunados”.

Problemas con las entregas

Los problemas de AstraZeneca no son solo por los efectos adversos, también por los retrasos en las entregas a la Unión Europea. En un principio se iban a entregar 100 millones antes de finales de marzo, pero la compañía renegoció la entrega a 40 millones, cantidad que tampoco ha cumplido.