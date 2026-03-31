Así es el sofisticado narcotúnel de tres niveles descubierto en Ceuta para introducir hachís en Europa

Vista general del Polígono del Tarajal en Ceuta, próximo a la frontera con Marruecos donde se localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.

La Policía Nacional ha desmantelado en Ceuta una compleja red de narcotráfico al descubrir un sofisticado narcotúnel utilizado para introducir grandes cantidades de hachís en España y Europa. Según ha informado Juan Baño, jefe de Interior de COPE, en la operación han sido detenidas 20 personas, de las cuales 15 ya han ingresado en prisión. Entre los arrestados se encuentran el presunto dueño de la infraestructura, conocido como el “narcopatrón”, según ha sabido COPE y un agente de la Guardia Civil.

Una obra de ingeniería subterránea

La galería ha sido calificada por la Delegación del Gobierno como “compleja y laberíntica”. Se trata de una auténtica obra de ingeniería que cuenta con tres niveles distintos, un pozo de descenso, una cámara intermedia para el almacenaje de la droga y una línea de raíles con vagones que conecta directamente con Marruecos. Además, estaba equipado con su propio sistema eléctrico, un montacargas y un sistema de poleas para facilitar el transporte de la mercancía.

La entrada del túnel se encuentra a menos de 100 metros de otro pasadizo similar que la Guardia Civil descubrió en la zona del Tarajal hace poco más de un año. En esta ocasión, la investigación ha sido liderada por la Udyco Central de la Policía Nacional, que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa.

Amenaza de voladura y colaboración internacional

Uno de los datos más alarmantes de la investigación se obtuvo a través de la intervención de las comunicaciones del “narcopatrón”. Las escuchas revelaron que el líder de la red barajaba la idea de destruir la galería, llegando a plantear su voladura, una amenaza que la policía se tomó “muy en serio” y que precipitó la operación.

Actualmente, los trabajos se centran en determinar la dimensión y el uso total del túnel. La galería se encuentra anegada, por lo que se ha empleado un dron acuático para explorarla hasta la frontera, mientras se busca la colaboración de Marruecos.

Esta cooperación es clave, ya que en el caso del túnel hallado por la Benemérita hace un año, Rabat no respondió a ninguno de los requerimientos de la Audiencia Nacional, recuerda JuaBaño.