10.40.- Oriol Junqueras, quien ha sido condenado con la pena más alta a 13 años de prisión acusa al Estado de "moverse por venganza". Así lo afirma en una carta dirigida a la militancia de ERC en la que afirma que "la independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática" y considera que, con la sentencia, "hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad".

Continúa esa carta con acusaciones como que "con esta sentencia, quieren destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, detener y acabar con un movimiento político y democrático y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas. Hoy la democracia en España ha quebrado y sus poderes ejercen la venganza porque no entienden de justicia, de política ni de procesos democráticos. Demuestran una vez más que la unidad del Reino de España está por encima de cualquier cosa, incluso, de la reputación internacional y, probablemente, de la supervivencia de su propio estado".

10. 30.- Forn, Turull y Rull reivindican el 1-O y una "Cataluña libre". En Twitter, Turull ha respondido a la sentencia que le condena a 12 años de cárcel con un escueto "Viva Cataluña libre".

Por su parte, Rull, condenado a 10 años de cárcel, ha denunciado que les han condenado porque "han juzgado las ideas" y ha añadido: "Condenándonos han condenado a los 2,5 millones de catalanes que votaron el 1-O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa el siglo XXI".

Forn, condenado a los mismos años de cárcel que Rull, ha agradecido el apoyo recibido y ha subrayado: "No desfallecemos. ¡Viva Cataluña libre!".

Gràcies pel vostre suport. Gràcies perquè sabem que sempre hi sou. No defallim. Visca Catalunya lliure!

10.23.- Los magistrados del Tribunal Supremo han condenado a 12 años al exconseller de Acción Exterior, Raül Romeva quien denuncia que los jueces han querido sentenciar "todo un movimiento", pero ha advertido de que "se equivocan".

Señalado en un tuit que en este sentido que "ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos", al tiempo que ha pedido permanecer "en pie, combativos y dignos".

10.19.- Forcadell denuncia una "injusticia" y asegura en sus redes sociales que "la democracia vive un día oscuro". La expresidenta del Parlamento de Cataluña condenada a 11 años y medio de prisión asegura que "la injusticia se ha consumado".

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!

10.15.- Torra anuncia que comparecerá en Palau a las 11.30 horas para reaccionar a la sentencia. La intervención de Torra tendrá lugar en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, escenario habitual cuando el president quiere dar mayor solemnidad a su discurso.

Torra (JxCat) estará acompañado del vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, así como de otros representantes institucionales de Cataluña.

10.03.- El Futbol Club Barcelona ha mostrado en un comunicado su desacuerdo con la sentencia, " al igual que la prisión preventiva no ha ayudado a resolver el conflicto, la prisión tampoco lo hará porque no es la solución".

10.00.- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián acaba de asegurar en sus redes sociales que "El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10N Cataluña dictará la suya"

9.50.- Minutos antes de conocerse la sentencia de los magistrados del Tribunal Supremo, el expresidente de la Generalitat huído de la justicia, Carles Puigdemont tuiteba pidiendo libertad. Una vez conocidas las penas, Puigdemont calificaba la sentencia de "barbaridad"

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.