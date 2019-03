Antonio Banderas deja por los suelos a Sánchez e Iglesias con esta frase sobre Franco

A Antonio Banderas no le gusta hablar de política. Así de claro lo ha dejado en una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público'. “No me quiero unir a la cacofonía nacional de los temas políticos en la que se trata de crear una cierta dependencia con el pueblo en busca del voto", ha destacado."Somos más felices dando un paseo, viendo una película, yendo a un teatro o pasando tiempo con nuestros hijos que hablando de política”.

Sobre las redes sociales, el actor ha detallado que son “un espejo enorme que nos devuelve una imagen muy fea”. Ha recordado una anécdota que le ocurrió en la última gala de los Globos de Oro donde compartió mesa con Heidi Klum. Un periodista contó la noticia de que a Antonio Banderas le había molestado que la modelo se besara con su novio en su presencia.

El intérprete internacional no ha podido evitar comentar, con asombro, los hechos que se están produciendo en torno al Valle de los Caídos. “Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Es un tema muy extraño", ha lamentado.

“En España se produjeron acontecimientos muy duros que afectaron a mucha gente de ambos bandos. El olvido no es una opción pero el perdón, sí. Es algo que tengo encima de la mesa y es necesario para seguir viviendo y comunicándonos unos con otros”, ha detallado.

Sobre el infarto que sufrió en 2017, el actor reconoce que le cambió la vida. “Estar cerca de la muerte cambia cosas, te apegas más a la vida. Lo que no quiero es vivir muerto. No solamente no he bajado el ritmo, sino que lo he subido más. Si me tengo que morir antes me moriré, pero con las botas puestas haciendo lo que tengo que hacer”, ha sentenciado.

El actor se encuentra inmerso en una intensa promoción de su nueva película, "Dolor y gloria". Un film que combina ficción con experiencias de la vida del propio director, Pedro Almodóvar. Llegará a los cines el próximo 22 de marzo con Penélope Cruz, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia y Julieta Serrano completando el reparto.