El rifirrafe más tenso entre Espinosa y Errejón tras sus duras palabras sobre Vox

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, comentó que al acto de Vox en Vistalegre solo fueron “gente que va a misa y va en Mercedes”. Tal acto ocurrió el 7 de octubre del año pasado en el palacio de Vistalegre donde la formación de Abascal consiguió reunir a 10.000 personas en Madrid.

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de relaciones Internacionales de Vox, contestó en El Gato al Agua a las palabras de Errejón: “Los seguidores son gente trabajadora, que sufren por traer un sueldo a casa y están hartos de las falsas soluciones que les ha dado la izquierda”.

“Este (Errejón) es un vago que no ha trabajado un día en su vida. La gente de Vistalegre son tíos y tías que trabajan. Tenemos muchos exvotantes de Podemos y por eso, están tan preocupados”, ha dicho.

Espinosa ha terminado lanzando una pequeña amenaza a Errejón: “El próximo día que se encuentre Errejón por la calle con uno de esos 10.000, a lo mejor se lleva una sorpresa”.

El líder de 'Más Madrid' y candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid ha querido responder a Espinosa este viernes en una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Errejón lo primero que le ha hecho es llamarle “señor de las amenazas” porque con nombres compuestos, se pierde, ha dicho.

“Si convencen a los españoles, que gobiernen", ha ironizado. Lo primero que ha hecho Vox cuando ha llegado al gobierno andaluz es reducir los impuestos a los multimillonarios y subir sueldos a los altos cargos”.

Errejón ha admitido que le preocupa más la "participación" ciudadana que pueda haber el día de las elecciones autonómicas del 26 de mayo que el hecho de que la izquierda pueda finalmente concurrir con cuatro o hasta cinco candidaturas diferentes.

"Me preocupa que la gente que más se ha dejado el lomo en los años más duros de la crisis votan menos", ha indicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha puesto el ejemplo de que en municipios como Las Rozas muchos ciudadanos salen a votar y en Parla, en su opinión, no.

También se ha referido a la campaña que está realizando por teléfono, llamando a los ciudadanos que previamente le dan permiso para hacerlo. Dice que son "miles de personas" las que ya han autorizado que les llamen y que dedica una hora al día para hacerlo, lo que le da a hablar con cinco o seis personas.

"No voy a dar a basto", ha admitido Errejón, que empezó ayer a hacer las llamadas. "Da tiempo como mucho a cinco o seis llamadas, no da para más, porque la gente aprovecha y una vez que llama plantean de todo", ha explicado Errejón, quien puso mucho énfasis en que le da igual que la persona a la que llame le vaya a votar o no.