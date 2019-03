La advertencia de Herrera a los votantes de Vox que podría beneficiar al PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha decidido hasta el momento limitar su presencia pública durante la precampaña para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Ha celebrado solo tres actos durante el último mes, dos de ellos cerrados para los medios de comunicación, y utiliza Twitter para enviar sus mensajes y responder a otros partidos políticos.

Tras el buen resultado obtenido en los comicios andaluces del 2 de diciembre y las expectativas que le dan las encuestas para el próximo ciclo electoral, Vox ha decidido no exponer a su líder y limitar sus apariciones y declaraciones públicas.

Cargos del PP han difundido un vídeo en el que se recurre a Epi y Blas, la famosa pareja de Barrio Sésamo, para explicar cómo votar a Vox en muchas provincias en las próximas elecciones generales impide echar al "okupa" de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

La cinta, de un minuto de duración, comienza con Epi diciendo a Blas que va a votar al partido de Santiago Abascal el 28 de abril para "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Entonces, Blas cuestiona su decisión y le pregunta si no sabe cómo funciona la Ley D'Hondt.

Carlos Herrera ha aprovechado su editorial de este jueves para avisar de que la disposición de los escaños y la ley electoral “no le da la garantía de gobernar” a PP, Cs y Vox. “Casado hizo una apelación al voto útil pidiendo a Vox que no se presente en provincias pequeñas porque vas a dárselos al PSOE”, ha dicho. “¿Qué inocente Casado dirán, no? Lo normal es que diga Abascal 'pues no te presentes tú', que es lo que ha dicho”.

Sobre las próximas elecciones, el comunicador ha comentado que Vox tiene una estrategia que consiste en que “los demás le hagan la campaña electoral”, como hizo en Andalucía.

“¿Han visto lo poco que sale Abascal en los medios? Claro, tú puedes poner en aprietos a Abascal por cosas que no domina. Entonces, lo mejor es golpes de efectos: el casco de los Tercios de Flandes y actuación en las redes sociales y dejar que los demás te demonicen. Esto es hacer que los votantes más cafeteros, no tengan ninguna duda, que te van a votar a ti", ha asegurado.

El director de 'Herrera en COPE' considera que hay “gente loca” por votar a Vox, en Madrid, particularmente. “Digo Madrid, Barcelona y más lugares”, ha sentenciado.

Vox responde a Casado



Vox ha respondido al líder del PP que se presentará en todas las provincias en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Es más, considera que, en todo caso, son ellos los que deberían pedir al PP que retire su candidatura en aquellas autonomías en las que "están por encima de los populares", en virtud de las encuestas que se están publicando.

Así se ha pronunciado después de que Casado haya pedido a los "partidos nuevos", sin mencionar explícitamente a Vox, que hagan una "reflexión" sobre si conviene que concurran o no en las circunscripciones pequeñas en las elecciones generales de abril, ya que, según ha dicho, eso hará que se "divida el voto" del centro-derecha y, por lo tanto, salga beneficiado el PSOE y Podemos.

Vox acusa al PP de estar "incumpliendo varios de los puntos de los acuerdos de investidura en Andalucía", "dejando claro que no tiene ninguna intención de ser el partido que solucione los problemas de los españoles".

Por todo ello, en aras del "voto útil" y usando los "mismos argumentos, dice que Vox "debería pedir al PP que retire su candidatura en aquellas comunidades autónomas en las que este partido político esté por encima de los populares en intención de voto", en alusión a los datos que están publicando las encuestas.