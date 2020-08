Anabel Alonso deja fuera de juego a Bosé tras sus últimas afirmaciones sobre la vacuna contra el coronavirus

El cantante español Miguel Bosé continúa estando en el ojo del huracán por su controvertida posición respecto al coronavirus y a todo lo que tiene que ver con la pandemia que está azotando a todo el mundo.

Ahora, en un nuevo vídeo, publicado en su cuenta oficial de Instagram, Bosé ha querido mostrar su particular punto de visto sobre las vacunas, especificando desde el principio que “las vacunas de antes no tienen nada que ver con las que se ponen y se fabrican hoy”, pues según señala “hoy tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo”.

“Determinadas vacunas no me las quiero poner y no me las voy a poner”, asegura el cantante, quien espera “que no me obliguen a ponérmelas y espero que no sean condicionantes” a la hora de viajar, de moverse, de ir a la escuela o a un concierto.

Según Bose, “si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial detrás”, por lo que considera necesario “tener un criterio”, para lo cual “hay que informarse y sobre todo contrastar” las informaciones que se tienen. Eso sí, deja muy claro que “si después de todo lo que se ha dicho, tú decides que te las quieres poner, póntela. Yo tengo información de cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas”. Por ello, puntualiza que para tener una base sobre la que fundamentar nuestra decisión hay que escuchar a todas las partes, es decir, a los científicos con los mismos conocimientos sobre la materia que están tanto a favor como en contra de su uso.

“Se nos tiene que respetar, como nosotros respetamos a quien se quiere vacunar”, asevera Bosé, quien deja claro que “no somos conspiranoicos”. “Yo digo no a esta vacuna”, sentencia el cantante.

Las palabras con las que Anabel Alonso deja fuera de juego a Bosé

Tras oír estas declaraciones y, en concreto, el titular extraído de dicho vídeo por ‘Informativos Telecinco’, en el que se ha destaca la frase de Bosé donde éste indica que: “Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás”; la actriz y humorista Anabel Alonso, ha tirado de ironía para dejar fuera de juego con una simple frase al popular cantante. “¿Virus, tal vez?”.

Bosé alentó el no usar la mascarilla

No hay que olvidar que Bosé si sitúa dentro de los llamados negacionistas y no dudó, por ejemplo, en animar a participar en la manifestación que hace poco más de una semana tuvo lugar en la Plaza Colón de Madrid contra la obligatoriedad del uso de las mascarillas impuesta por el Gobierno a la población, como una de las principales medidas para evitar la propagación del virus.

