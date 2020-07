Ana Oramas destapa la incompetencia para atajar los brotes: "Que no digan que se ha seguido el protocolo"

Un brote de coronavirus en una residencia de ancianos en Burbáguena (Teruel) ha contagiado ya a unos cincuenta residentes y ha requerido el traslado al hospital de Teruel de 14 de ellos. Hay ya 62 contagiados y dos fallecidos.

Aunque el alcalde de la localidad dijo que la situación estaba controlada, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas destapó el martes en el Congreso la incompetencia y la falta de coordinación entre algunas instancias públicas para poder atajar los brotes. Oramas usó el ejemplo de esta residencia de Teruel, que conoce muy bien porque uno de los hermanos franciscanos que cuidan de la residencia es amigo suyo.

"Hay una residencia con 96 mayores en Teruel. Se llama Casa Familiar La Inmaculada, con 45 trabajadores y cuatro hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. El director se llama Fermín y es amigo mío desde hace veinte años. Me llamó el domingo y me dijo que estaba agobiado porque, durante la pandemia, la diputada de Aragón Susana Sumelzo y yo conseguimos que se le mandara la UME y no tuvo ni un solo infectado. Pero ahora ya tienen varios positivos y 13 mayores ingresados ya en el hospital. Les han hecho las pruebas a los 80 residentes, pero no a los 40 trabajadores ni a ellos. Eso fue el domingo.

Yo llamé a mi querida diputada Susana Sumelzo y ella llamó a la CC.AA. Al máximo nivel. Pero el lunes eran 40 mayores infectados, 13 de ellos ingresados en el hospital. Y 40 trabajadores a los que no se les hizo las pruebas PCR. Susana Sumelzo volvió a llamar y yo al Ministerio. Hoy hemos vuelto a hablar y nos dicen que el personal, que anoche durmió tres horas cambiando pañales y cuidando a los mayores, tiene que ir a Teruel, que está a hora y media en coche, para que les hagan las pruebas.

Hoy nos dicen que se harán los PCR según el protocolo de la CC.AA. Y eso está sucediendo hoy. Y Susana y yo no podemos hacer más. Y yo quiero que el Ministerio de Sanidad intervenga hoy. No quiero que me digan que dentro de tres días se han cumplido los protocolos y cuarenta trabajadores, que se van a sus casas y a su entorno familiar, acaben contagiando y propagando el virus. Nunca me lo perdonaré", ha lamentado Oramas.

Esto es una vergüenza pic.twitter.com/pT02c2pU2Z — Teruel Memes (@TeruelMemes) July 30, 2020

EL GOBIERNO DE ARAGÓN VE INDICIOS DE DELITO

El Gobierno de Aragón ha anunciado que presentará una denuncia penal tras constatar la existencia de indicios de delito en la residencia turolense de Burbáguena, con 62 contagiados y 2 muertos.

Según informa el Ejecutivo aragonés, dada la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, apoyando a Salud Pública y Ciudadanía, presentarán una denuncia ante el juzgado de guardia para la exigencia de las responsabilidades que pudieran proceder.