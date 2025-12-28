Alerta roja por lluvias en la Región de Murcia: envían un mensaje Es-Alert en varias poblaciones

Las precipitaciones están causando serios problemas en la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta por lluvias a nivel rojo en la comarca de la Vega del Segura, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El presidente regional, Fernando López-Miras, ha informado a través de su cuenta de la red social X del envío de un mensaje Es-Alert a los móviles de los residentes en varias poblaciones cercanas a la zona de máximo riesgo. El objetivo es advertir sobre el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho.

Riesgo de desbordamiento en Beniel

En su mensaje, López-Miras ha sido claro: "Enviamos mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho entre el azarbe y el Río Segura, en la zona norte de Beniel y Santomera dirección a Orihuela". Además, ha instado a la población a "alejarse de la zona" y a mantenerse informada a través de los canales oficiales del 112 Región de Murcia.

Fuertes precipitaciones y carreteras cortadas

La AEMET prevé que la lluvia alcance los 65 milímetros por hora en la Vega del Segura, con especial persistencia en Fortuna y Abanilla, manteniendo la alerta roja hasta después del mediodía. Durante la madrugada, la red de estaciones de Suremet ya registraba acumulados notables en Caravaca de la Cruz (18 litros), Cehegín (36 litros) y Moratalla (26 litros). En otros puntos como Abanillas o Molina de Segura, las precipitaciones han llegado en forma de fuertes granizadas, un fenómeno meteorológico extremo que se ha visto en otras zonas del país, como en las recientes lluvias históricas de Málaga.

EFE La alerta de Es-alert

Como consecuencia directa de la intensidad de las lluvias, la Policía Local ha informado del corte de varias carreteras y caminos. Entre las vías afectadas se encuentran el Camino Torre Abellán en Jerónimo y Avileses, el Paso de los Carros en Sangonera la Seca, la Rambla del Secano entre Torreagüera y Beniaján, la Rambla de Churra, la Rambla del Carmen en Cabezo de Torres y la carretera que conecta Mazarrón con Alhama de Murcia.

Actividades suspendidas y fase de preemergencia

Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de la Región de Murcia ha comunicado la suspensión de todas las actividades navideñas programadas para este domingo. La medida busca evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de los vecinos.

Adicionalmente, el alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha informado de que el consistorio ha decretado la fase de Preemergencia. Este protocolo permite la movilización inmediata de todos los medios y recursos de emergencias municipales en caso de que la situación empeore y sea necesaria una intervención rápida.