Históricas lluvias en Málaga: 130 litros en 12 horas y peligrosa crecida del Guadalhorce

Las intensas lluvias que han afectado a la provincia de Málaga han provocado una situación de alerta, especialmente en la comarca del Valle del Guadalhorce, donde se han registrado máximos de 130 litros por metro cuadrado en solo doce horas. Esta situación, que mantuvo activo el aviso rojo hasta las 4:00 horas de este domingo, ha causado una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por el municipio de Cártama.

El Guadalhorce, en nivel naranja

El río Guadalhorce se encuentra actualmente en nivel naranja de peligro por riesgo de desbordamiento, con una altura media de 3,84 metros. Sin embargo, durante la madrugada ha experimentado una crecida sin precedentes que lo llevó a alcanzar los 5,77 metros de altura, lo que mantuvo activado el nivel rojo desde las 23:00 horas. Según datos de la red SAIH Hidrosur, en varios puntos de Cártama se han acumulado casi 100 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas.

EFE Bomberos de Marbella trabajan en la caída de un árbol

El punto exacto con las precipitaciones más abundantes ha sido Fahala, un río afluente del Guadalhorce que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama, donde se han alcanzado los mencionados 130 litros.

Acumulados en toda la provincia

Las precipitaciones han sido notables en otras localidades malagueñas. En Coín se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en Villanueva de la Concepción se han alcanzado los 55 litros. A estas cifras les siguen los 52 litros de Tolox y los 42 de Casarabonela.

Estos registros se suman a los acumulados durante las 24 horas previas en otros puntos de la provincia, donde Málaga se ha blindado ante un temporal histórico que ha causado estragos. Municipios como Marbella han acumulado casi 73 litros en 24 horas, Ardales ha superado los 80 litros, y Tolox ha registrado más de 96 litros. Por su parte, el embalse de la Concepción y Ojén han rondado los 60 litros en la última jornada.