Aguado califica de "broma" que Barajas abra con controles sanitarios "insuficientes"

El vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha tildado este domingo de "una broma" que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas haya empezado a recibir hoy pasajeros de Europa, tras decaer el estado de alarma, con controles sanitarios que considera "absolutamente insuficientes".

Así lo ha escrito Aguado en su cuenta de Twitter, donde enumera las siguientes medidas que se han adoptado con algún comentario: "rellenar un formulario; toma de temperatura (40% de las personas con covid-19 no tiene fiebre ni síntomas); e inspección visual (por si llevas el coronavirus en la frente). 'Una broma', apostillla.

Hoy abre el Aeropuerto de Barajas con controles sanitarios absolutamente insuficientes:



��Rellenar un formulario ��‍♂️

��Toma de temperatura (>40% de las personas con #COVID19 no tienen fiebre ni síntomas)

��Inspección visual (por si llevas el coronavirus en la frente)



Una broma. — Ignacio Aguado ������ (@ignacioaguado) June 21, 2020

Aguado, ha abogado este domingo por "controles efectivos" para evitar que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vuelva a ser el "principal foco de entrada del virus en España".

"Creemos que hay que reactivar la economía pero no hacerlo a cualquier precio. Desde luego, no hacerlo volviendo a cometer los mismos errores que hace cuatro meses. Y si el aeropuerto de Barajas fue el principal foco de entrada del virus en España, pues no hagamos lo mismo que hace cuatro meses, pongamos en marcha controles, pero controles efectivos", ha manifestado en una entrevista en Onda Cero.

España ha entrado este domingo en la denominada nueva normalidad después de que, tras tres meses de estado de alarma por el coronavirus, se hayan puesto fin a las restricciones a la movilidad y se hayan abierto las fronteras con la Unión Europea.

Los aeropuertos españoles recibirán este domingo unos 100 vuelos procedentes de la Unión Europea y del espacio Schengen, de los que unos 18 aterrizarán en el aeropuerto Madtrid-Barajas.

Un vuelo proveniente de París (Francia) y otro de Milán (Italia) han sido los primeros que ha acogido el aeropuerto madrileño, mientras que en Barcelona, en El Prat Josep Tarradellas, el primer vuelo internacional ha tenido como origen Berlín (Alemania).