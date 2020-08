El abogado purgado por Podemos rompe su silencio tras las últimas noticias: “Alguien tendría que dimitir"

El Tribunal de Cuentas ha asestado en el día de hoy un duro golpe a Podemos, la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, a la que le reclama la devolución de más de 323.000 euros al Ministerio del Interior por unas subvenciones para sufragar gastos de seguridad que le fueron concedidas en 2016, pero que los de Iglesias no utilizaron para ese fin.

La formación morada recibió, en concreto, una subvención de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en seguridad 452.955,97, sin embargo, en el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016 del Tribunal de Cuentas, se especifica que Podemos se gastó 323.828,22 euros en conceptos no subvencionables por esta categoría, de manera que deberá devolver esa cantidad. El partido de Iglesias pagó con ese dinero el grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir subvenciones.

El abogado purgado por Podemos rompe su silencio

Tras conocer esta noticias, el abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que se ha mostrado muy duro con Podemos, al asegurar que “ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras”. Calvente ha defendido una vez más que su compañera “Mónica Carmona y yo las estábamos investigando y que es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos”. “Alguien tendría que dimitir para limpiar el partido”, ha sentenciado el ex abogado de Podemos.

Ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras, que Mónica Carmona y yo las estábamos investigando y que es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos. Alguien tendría que dimitir para limpiar el partido. #DimisionesyaPodemos. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020

José Manuel Calvente fue despedido 2019 por la formación de Iglesias y siendo denunciado, además, por acoso sexual. Dicha acusación fue archivada hace pocos días, al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no está justificada la perpetración de esos delitos denunciados. Se da la circunstancia que, curiosamente, otra letrada de la formación morada, que es además la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez, era la denunciante.

Otras peticiones de devoluciones a formaciones integradas en Podemos

Pero aquí no queda la cosa, puesto que otras formaciones integradas en Podemos, también usaron en fines que no eran los subvencionables el dinero recibido por parte de Interior. Este es el caso de Izquierda Unida Federal, que percibió 95.486,47 euros en subvenciones de este tipo, se le reclama la devolución de 93.015,07 euros, al considerar justificados sólo 2.471,40 euros.

Un caso similar es el de Barcelona en Comú, a quien se le reclaman 29.453,03 euros. Mientras, a Esquerra Unida i Alternativa (la federación catalana de IU) le piden la devolución de 16.809,17 euros y a Podemos-Ahora Alto Aragón en Común otros 2.184,06 euros.

