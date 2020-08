El ‘dardo’ de José Manuel Soto con el que “ilumina” al humorista Manu Sánchez: “Ambos los paró un rey…”

Hace una semana, el pasado lunes 3 de agosto, conocíamos la noticia de que el rey emérito Juan Carlos I había decidido trasladar su residencia fuera de España, tras una “meditada decisión” y ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada

Desde entonces, han sido miles y miles los mensajes publicados en redes sociales donde los internautas, desde famosos hasta ciudadanos anónimos pasando, como no, por políticos de todos los niveles, han querido dejar patente su postura respecto a esta salida del país de Don Juan Carlos.

Especialmente significativos han sido los comentarios, más bien ataques, que desde la izquierda española, principalmente desde Podemos, la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y desde los grupos independentistas y nacionalistas, se han lanzado, no ya contra Don Juan Carlos, sino, aprovechando su decisión, contra la Monarquía como institución en sí, en un claro intento más por acabar con ella, como ya vienen haciendo desde hace años.

Mientras, frente a estos ataques de la izquierda y extrema izquierda ha habido una férrea defensa de una parte mayoritaria de la sociedad, que ha defendido tanto el papel desarrollado por el rey emérito Juan Carlos durante la transición y para el afianzamiento de la democracia en nuestro país, así como de la Monarquía como institución, por el papel fundamental que ha jugado en el último medio siglo para el desarrollo y la cohesión de España.

En relación a esto último, el humorista sevillano, natural de la localidad de Dos Hermanas, Manu Sánchez ha publicado un curioso mensaje en su perfil oficial de la red social Twitter, donde señala que “no puedo dejar de notar en los de “La monarquía garantiza la democracia” un tono como de “Si no aceptáis la monarquía habrá que dar un golpe de Estado para instaurar una dictadura, ustedes sabréis”. Ante esta percepción que tiene sobre el asunto Manu Sánchez, éste se pregunta si “¿En serio? ¿Es eso? Porque si no, no lo entiendo muy bien. Iluminadme por favor”.

No puedo dejar de notar en los de “La monarquía garantiza la democracia” un tono como de “Si no aceptáis la monarquía habrá que dar un golpe de Estado para instaurar una dictadura, ustedes sabréis”. ¿En serio? ¿Es eso? Porque si no, no lo entiendo muy bien. Iluminadme por favor. pic.twitter.com/B195Bl0n82 — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 9, 2020

Tras estas palabras del humorista, el cantante José Manuel Soto, también sevillano, José Manuel Soto, no ha tenido reparo en contestar e “ilumar” como pedía Manu Sánchez y, además, de manera firme y contundente, indicándole que “he vivido dos intentos de golpe de estado en España, el de Tejero en el 81 y el de Puigdemont en 2017, ambos los paró un rey...”.

Yo he vivido dos intentos d golpe de estado en España, el de Tejero en el 81 y el de Puigdemont en 2017, ambos los paró un rey... https://t.co/AfvUBYbTCf — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 9, 2020

Soto ha defendido siempre el importante papel de Juan Carlos I para la democracia

Soto se ha mostrado, desde que se conoció la noticia de la marcha del rey emérito, muy agradecido al papel que este ha jugado durante sus casi cuarenta años de reinado. No en vano, el cantautor ha señalado que “Juan Carlos I fue el mejor y más largo período de convivencia y progreso de nuestra historia. Guiados por él y por el ejemplo de generosidad y altura de miras de la clase política, los españoles fuimos capaces de olvidar viejos rencores y mirar al futuro”.

El reinado de #JuanCarlosI fue el mejor y más largo período d convivencia y progreso d nuestra historia. Guiados por él y por el ejemplo d generosidad y altura d miras d la clase política, los españoles fuimos capaces d olvidar viejos rencores y mirar al futuro, #GraciasMajestad — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 3, 2020

