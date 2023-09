Abogado de Penalva y Subirán: "Me duele que el fiscal Herranz no esté hoy aquí"

El abogado del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, Javier Barinaga, ha lamentado este jueves que el fiscal Tomás Herranz no haya asistido a la sesión del juicio contra los antiguos instructores del caso Cursach y en la que las defensas tienen que exponer sus conclusiones. "Me duele que el fiscal Herranz no comparezca hoy aquí. Seguro que tiene alguna buena razón. Yo he escuchado estos últimos días todas las intervenciones atentamente", ha indicado al inicio de su exposición en la que ha pedido la absolución de sus defendidos.

Barinaga ha comenzado la lectura de sus conclusiones pidiendo disculpas a todas las partes, al tribunal y a los representantes del Ministerio Público por si en algún momento durante el juicio "se consideró que faltó el respeto".

En su informe de conclusiones, el letrado ha argumentado que la investigación al agente de policía Iván Bandera partió de un hecho "capital", que fue la intervención de los teléfonos móviles de los periodistas tras lo cual, el agente prestó declaración de manera voluntaria. "Si hubiera habido algún indicio tendrían que haber declarado en presencia de letrado", ha añadido.

Desde la declaración voluntaria hasta la detención, ha afirmado, los investigadores Juan Márquez y Juan Palomo solo cruzan datos de la información que han extraído de las facturas de los periodistas y de los móviles de los periodistas. "Eso fue un acto nulo de pleno de derecho", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha insistido en que la incautación del teléfono móvil de Iván Bandera fue irregular, tal y como declaró el abogado que le asistió, "que sigue en el turno de oficio por pura vocación".

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, encara sus últimas jornadas con los informes de las defensas.

También se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.