El abogado de Luis Lorenzo prepara un informe para sacar puntos débiles de la autopsia, según ha sabido COPE

La defensa del actor Luis Lorenzo está trabajando en un contrainforme en el que reflejar los puntos débiles de la autopsia realizada tras el fallecimiento de la tía política del actor, Isabel Suárez. La contundencia de la autopsia, que apunta que la mujer sufrió una muerte violenta de etiología homicida, fruto de una intoxicación aguda por cadmio y manganeso, hora antes del deceso, es el primer elemento a batir por parte de la defensa de Lorenzo y su pareja, la sobrina de la fallecida.

El forense se decanta, en su informe, por una ingesta homicida de metales pero no explica por qué no pudo ser accidental nos dice la defensa, un punto en el que el abogado del actor consider que hay flancos y flecos

Los acusados van a intentar demostrar que no hay una causa criminal en la muerte de Isabel. Aseguran que Asturias, donde residía habitualmente la mujer, presenta la mayor presencia de cadmio en Europa. Sin embargo, el propio informe forense, al que tuvo acceso COPE, señala que si se hubiera producido un escape de vapores tóxicos propio de minas, volcanes o talleres lo esperable es que hubiera más víctimas, cosa que no ocurre en este caso.

Por ahora, la juez ha prorrogado seis meses la instrucción y ha citado, para el 15 de junio, a la cuidadora de la fallecida y a José, su hermano, que ejerce la acusación contra su propia sobrina.

La autopsia, a la que ha tenido acceso COPE, apunta a una "muerte violenta de etiología homicida"

En concreto, la autopsia apunta que: "Doña Isabel Suarez Arias falleció de forma violenta. La causa fundamental del fallecimiento es una intoxicación aguda por metales pesados, cadmio y manganeso. La causa inmediata de la muerte es un fallo multiorgánico. La etiología médico-legal más probable es homicida". A esto, el forense añade que "parece poco probable que sea suicida o accidental".

Luis Lorenzo y su pareja fueron detenidos por la Guardia Civil tras una investigación en la Comandancia de Madrid que se ha prolongado durante un año y que determinó, tras una segunda autopsia al cuerpo de la víctima, que su muerte no fue natural, como sospechaba su hermano, sino provocada por un envenenamiento sostenido en el tiempo.

Isabel falleció en junio del pasado año, en Madrid, a los 85 años, aparentemente de muerte natural, pero su hermano dudó de que fuera así e inició un proceso que confirmó sus sospechas: la anciana murió envenenada con unas sustancias que presumiblemente le administraron su sobrina y el novio de esta, el actor Luis Lorenzo. Una postura que trata de desmentir el abogado de los acusados, con el contrainforme que ya se está elaborando.