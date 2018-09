'ABC' se ratifica: "Hemos actuado con diligencia informativa"

El periódico ABC publica este sábado en su primera edición una portada contundente: "Nos ratificamos". Desde el diario, aseguran que han actuado "con diligencia informativa" en su información sobre un supuesto plagio de la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cabecera de Vocento informa, además, de que ha recibido un burofax desde el Palacio de La Moncloa en el que Sánchez se acoge a la Ley orgánica 2/1984 del 26 de marzo, que regula el derecho de rectificación, además de una carta con una serie de argumentos para desmontar las acusaciones de plagio.

En respuesta a ello, ABC responde al jefe del Ejecutivo con seis contraargumentos. En tres de ellos, el periodista que los firma, Javier Chicote, responsable de las informaciones que ha estado publicando en las últimas 72 horas el periódico, recuerda que "cada vez que se copia y pega de otra obra hay que entrecomillar, citar la publicación original y la página", y no solo reseñarlo en la bibliografía de la tesis, como señala el presidente en uno de sus razonamientos.

En el segundo punto, Sánchez se dirige a ABC en relación a lo que el medio de comunicación llama "cita trampa" del artículo La estrategia Marca País en la sociedad informacional, de Marcela Iglesias y David Molina (2008): "Resulta que tanto el artículo como la tesis enumeran las recomendaciones del Informe: Proyecto Marca España. Como es lógico, las recomendaciones citadas por ambos textos coinciden, dado que se obtienen del mismo trabajo". Acto seguido, el presidente afirma que se reseña en "la cita 406".

Chicote explica que Sánchez referenció a dos publicaciones por si el tribunal quería más detalle en el análisis, pero no los citó como fuente. Además indica que "esa página no era suya, sino que la había copiado del artículo de Iglesias y Molina, limitándose a cambiar la primera palabra de cada punto".

Además, cuando Sánchez califica de "absurdo" hablar de "autoplagio" a otros artículos suyos ya publicados, ABC recuerda que el doctorando no aclara en su trabajo que ese material no es inédito. No solo eso, sino que ni se cita a él, ni cita a quien sí firmó esos textos en anteriores publicaciones: Juan Padilla y María Luisa Cepeda. El primero fue miembro del tribunal que le examinó y le otorgó el cum laude; la segunda, su directora de tesis.