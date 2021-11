Abascal responde a Sánchez después de que le acusara de "exceso de testosterona": "Este señor tan raro..."

El último careo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, acogió el típico tono hostil y en esta ocasión continuó, incluso, en redes sociales. Un rifirrafe entre ambos políticos a cuenta de la vacunación contra la covid-19.

El presidente del Ejecutivo acusó a Abascal de negar la aportación de la ciencia a la lucha contra la covid-19 por haber rechazado revelar si ha recibido la vacuna contra el virus. Ante esta disyuntiva, el líder de Vox le reprochó que preguntara por datos sobre su salud, algo que es considerado de índole privada.

Durante una entrevista, Abascal rechazó expresamente desvelar si se ha vacunado contra el coronavirus y defendió la libertad de los ciudadanos a elegir su opción libremente, sin estar además obligados a presentar el certificado de vacunación para entrar en determinados lugares o acceder a algunos servicios. “No voy a contestar a esa pregunta”, remarcó tajante.

Sánchez no ha dejado pasar la ocasión y ha recordado este miércoles aquellas declaraciones durante el debate europeo en el Congreso. “Niega la evidencia del cambio climático como niega la aportación de la ciencia a la covid-19", ha afeado el jefe del Ejecutivo sorprendido de que Abascal dejara en el aire la respuesta cuando suele ser “una persona muy asertiva”.

“Yo a usted le veo demasiado delgado, incluso con mala cara, no sé si tiene alguna enfermedad infecto contagiosa, pero no me tiene que dar cuenta y deseo que se reponga”, replicó el líder de Vox a Sánchez avisándole de haber incumplido “una regla básica de educación” por preguntar a alguien por su salud en público. Además, Abascal apuntó que este episodio demuestra que el jefe del Ejecutivo está “dispuesto a superar cualquier tipo de límite” y añadió había hecho contra él lo mismo que hace contra los españoles “pisoteando sus derechos y libertades”.

Ante estas últimas declaraciones, el presidente del Gobierno no tuvo más recursos que tirar de la hormona masculina para intentar afear a Santiago Abascal. “Le diré, señoría, que con el nivel de testosterona que le he visto al señor Abascal estoy convencido de que está en plena forma porque tanta agresividad no se entendería sin esa testosterona”, dijo Sánchez en el Congreso.

Ante esta nueva provocación del presidente del Gobierno, Abascal, que se había ausentado del hemiciclo, no ha dudado en contestarle a través de su cuenta de Twitter: “La testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. No sé por qué este señor tan raro la vincula con la agresividad… quizá su testosterona le juegue malas pasadas. Mi experiencia, sin duda, es distinta a la suya”, publicó.

Las testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. No sé por qué este señor tan raro la vincula con la agresividad … quizá su testosterona le juegue malas pasadas. Mi experiencia, sin duda, es distinta a la suya. ?? pic.twitter.com/Doo6WaZG4K — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) November 11, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado