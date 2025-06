La reflexión de Juanma Castaño sobre la final de la Champions que jugaron PSG e Inter: "Mucha gente lo pensó"

El París Saint-Germain endosó al Inter de Milán una 'manita' en Múnich (5-0) y conquistó por primera vez la Copa de Europa. Y lo hizo de la mano de un Luis Enrique que ha convertido al conjunto parisino en un gran equipo de fútbol tras la salida el pasado verano de Kylian Mbappé. El técnico asturiano es el líder absoluto del vestuario y la actitud de los futbolistas sobre el terreno de juego así lo refleja.

EFE El PSG conquista su primera Champions League

EL PSG REINA TAMBIÉN EN LOS PREMIOS INDIVIDUALES

Ousmane Dembélé fue elegido 'Jugador de la temporada' en la Liga de Campeones 2024/25 y su compañero Désiré Doué recibió el galardón de 'Jugador joven', premios nombrados por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Dembélé, como MVP del curso, fue el máximo goleador del PSG con ocho tantos. Entre ellos, cabe destacar el gol decisivo que inició la remontada ante el Manchester City en la jornada 7, el 'hat-trick' en Stuttgart en la jornada 8 y los goles que dieron la victoria al equipo en los partidos fuera de casa contra el Liverpool y el Arsenal en la fase eliminatoria.

EFE Dembélé celebra su gol, en el Arsenal - PSG

El ex del FC Barcelona sucede en el palmarés del galardón al jugador del Real Madrid Vinícius. "Además de sus ocho goles, Dembélé ha asumido el papel de líder en el equipo parisino, como pudimos ver en la final, donde trabajó muy duro presionando desde el frente de ataque", explicó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Por otro lado, Doué, de 19 años, "ha sido una revelación esta temporada". "Tuvo un rendimiento increíble en las rondas eliminatorias, llegando a la final y realizando una actuación estelar, nombrado Jugador del Partido el sábado por la noche", añadió el comité de la UEFA, ante el doblete del francés en Múnich.

El atacante del PSG eclipsó a un Lamine Yamal que, a sus 17 años, aspiraba también a todos los premios, aunque su camino se quedó en semifinales contra el Inter. El jugador azulgrana sí fue reconocido con el 'Gol de la temporada', "gracias a su sensacional regate y su remate con efecto durante el épico empate 3-3 del Barcelona contra el Inter en la ida de semifinales".

EFE Doué celebra su gol en la final de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

Por último, en el 'Equipo ideal' de la temporada fueron elegidos: Donnaruma (PSG); Hakimi (PSG), Marquinhos (PSG), Bastoni (Inter), Nuno Mendes (PSG); Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG); Raphinha (FCB), Lamine (FCB), Doué (PSG) y Dembélé (PSG).

¿FUE UNA GRAN FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Juanma Castaño preguntó a los tertulianos de 'El tertulión de los domingos' de Tiempo de Juego si el partido que disputaron PSG e Inter de Milán este pasado sábado fue una gran final de la Champions. Todos fueron respondiendo, pero las opiniones más llamativas quizás fueron las de Gonzalo Miró, Santi Cañizares o incluso la del propio Juanma Castaño.

"Decir que no fue una buena final no es restarle méritos al PSG. El PSG hizo un partido, fue tan superior que no hubo partido", empezaba explicando Gonzalo Miró. Y añadía: "Yo, como aficionado que no sigue a ninguno de los dos equipos, me gusta ver un partido más competido, con más opciones por parte de ambos. Y no fue así".

EFE Achraf Hakimi celebra su gol en la final de la Liga de Campeones entre el PSG e Inter

Mónica Marchante se unía al debate y decía: "Gonzalo, tú reclamas el buen fútbol. Pues a mí me gusta ver una final donde haya buen fútbol y si está competida mejor. Pero si ves una final como la de ayer...".

Juanma Castaño, por su parte, comentó: "Me refiero es que viendo el partido, mucha gente pensó que la final la tenía que haber jugado el Barcelona. Es decir, mucha gente seguro que pensó que la final ideal habría sido PSG - Barcelona".

Santi Cañizares se atrevió a zanjar el debate y aseguró: "El Inter hizo las cosas muy bien durante toda la Champions League, pero en la final no hizo absolutamente nada bien y gran parte de eso es mérito del PSG".

"El Inter no fue el Inter en la final. No defendió como suele hacerlo, no presionó, no atacó y no jugó al fútbol como venía haciendo el resto de la temporada. Los equipos, a veces, llegan a estas alturas de la temporada agotados y nos pasó a nosotros, al Valencia, en la final contra el Real Madrid", sentenció el exportero.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.