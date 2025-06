Aina, autista y usuaria de un perro de asistencia: "Lola ha aprendido a detectar si estoy nerviosa para evitar que me cause lesiones por rascado "

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que asegura que todas las personas que tienen perros de asistencia podrán acceder con ellos a cualquier espacio de uso público en todo el territorio español. Esta nueva normativa se suma a las leyes ya vigentes en cada comunidad autónoma y tiene como objetivo unificar criterios, eliminando las diferencias que puedan perjudicar los derechos de las personas y de sus perros de asistencia.

El decreto incluye a las personas con dificultades auditivas o invidentes que necesitan perros adiestrados para detectar la emisión de sonidos y su procedencia, y que actúan guiando o alertando en función de la situación. También contempla a personas con discapacidad física que precisan canes adiestrados como apoyo y auxilio en sus actividades diarias. Pilar García Múñiz ha tratado en 'La Tarde' la medida tomada en el Consejo de Ministros.

Estos perros realizan múltiples funciones, entre ellas, detectan crisis epilépticas y ayudan a personas con movilidad reducida, o acompañan a personas con autismo como Aina: "Mi perrita Lola me aporta muchísima tranquilidad. Los espacios que son muy ruidosos me generan bastante malestar y la presencia de Lola me genera un espacio de calma a mi alrededor. Lola ha aprendido a alertarme para evitar que me provoque lesiones por rascado si estoy muy nerviosa o con ansiedad. Sabe identificar las señales que indican que necesito ayuda y, si hace falta, sabe buscar apoyo externo".

COPE perro guia

situaciones de estrés

Lola es un caniche que tiene 5 años y lleva todo este tiempo cuidando de Aina. "Afortunadamente, la legislación y el nuevo Real Decreto no establecen que haya una raza específica de perro de asistencia. Un perro de asistencia puede ser uno que hayas rescatado de una perrera o un perro que sea ya de la familia, siempre y cuando la entidad especializada en perros de asistencia, valore el comportamiento de ese animal y estime que puede llevar a cabo la labor de asistencia. En nuestro caso, LealCan nos acompañó a lo largo de todo el proceso", ha comentado Aina.

¿Cómo actúa en un momento de estrés un perro de asistencia? "Ha aprendido que en los ascensores tiene que colocarse entre mis piernas haciendo presión en uno de mis pies, así yo la noto. El acto de subir al tren lo llevo peor que estar dentro. Pongo mi atención en ella y eso me facilita usar el transporte público", ha manifestado Aina.

descanso merecido

El Real Decreto incluye medidas específicas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia y establece obligaciones de cuidado y respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento. Si bien esta norma también fija que estos perros podrán dejar de prestar servicio cuando cumplan diez años, les mantiene su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo.