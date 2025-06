Lamine Yamal, esta noche desde las 23:30h, con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE: “El Balón de Oro llegará”

Desde su debut el 29 de abril de 2023, cuando se convirtió en el jugador más joven en debutar oficialmente con el primer equipo, con 15 años, 9 meses y 16 días, el futbolista del barrio de Rocafonda ha ido quemando etapas de manera vertiginosa en el fútbol profesional, y esta noche analizará todo ese recorrido y su momento actual con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE desde las 23:30h.

avance de la entrevista

¿Jugarías en el Real Madrid? "No, imposible"

Sobre el Balón de Oro: "Yo no pienso en ganar el Balón de Oro. Pienso en disfrutar, jugar bien y si tiene que llegar, llegará".

Dicen que el jueves te juegas el Balón de Oro con Dembélé (España - Francia): "Si tú tuvieras que dar el Balón de Oro, ¿A quién se lo darías: Al que gane el jueves o al mejor jugador del Año? Yo votaría al mejor jugador del Año, pero si os lo queréis jugar el jueves, nos lo jugamos el jueves. Yo se lo daría al mejor jugador del año, y me lo guardo para mí".

"Mis amigos me mandas cosas malas por TikTok 20 minutos antes de los partidos, saben que eso me motiva" Ejemplo: "Contra Francia, estaba durmiendo en el autobús y me llamó mi amigo para decirme: 'Acuérdate de lo que te ha dicho Rabiot', y yo le dije: 'Que sí, que me acuerdo'"

"Noto que los defensas me tienen más respeto".

Sobre el FC Barcelona: "Estamos mejorando, pero tenemos que creernos nosotros mismos que somos los mejores. Cuando el Real Madrid perdió contra el Arsenal, la gente pensaba que podían remontar. Y cuando nosotros empatamos contra el Inter, la gente dudaba. Eso es lo que hay que cambiar"

Mejor portero de la Champions: "Donnarumma"

Mejor defensa de la Champions: “(Willian) Pacho"

Mejor medio de la Champions: “Pedri y Vitinha”

Mejor delantero de la Champions: “Raphinha”

Mejor entrenador de la Champions: “Luis Enrique”