Ábalos culpa al PP de crear confusión y considera que tras su "irresponsabilidad" hay un "problema ideológico"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha culpado al Partido Popular de "cuestionar legitimidades" y crear "un marasmo de confusión sobre competencias" de cada administración a la hora de afrontar la gestión de la pandemia sanitaria, al tiempo que ha lamentado que tras su "problema de irresponsabilidad" se esconda "sus prejuicios ideológicos".

A preguntas de los medios tras mantener en Toledo una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Ábalos ha mostrado su "decepción" al escuchar las "informaciones" que llegan desde el Partido Popular, apuntado que "el conjunto de los ciudadanos asiste atónico a una polémica que está muy lejos de satisfacer sus inquietudes y preocupaciones".

"Lo mismo piden ejercicio de competencias que dicen que la epidemia no es una competencia; lo mismo piden autoridad única que no quieren asumir recomendaciones de esa autoridad única; lo mismo piden una estrategia nacional, pero cuando se asume de modo mayoritario, ellos no la asumen, no quieren diluirse en la estrategia de los demás", ha aseverado.

Con todo, si el problema fuera solo de "incoherencia", ésta solo afectaría a la "credibilidad" de los 'populares'. "Pero como está en juego la salud de las personas", pasa a ser "un problema de irresponsabilidad que esconde prejuicios ideológicos", ha abundado.

Para el ministro, "más allá de los resultados de una gran incapacidad para la gestión que decepciona y produce alarma", es evidente que la reacción dispar de los gobiernos del PP en el territorio español "responde a una estrategia de Pablo Casado".

Con todo, el problema en Madrid es que "se ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños". "Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas ni utilizando la salud de las personas ni teniendo a los madrileños como rehenes".

DA POR HECHO QUE MADRID CUMPLIRÁ AUNQUE RECURRA

En alusión al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que "cada vez habla más de España y menos de Madrid", criticando que hable "en términos poblacionales" o que use la Comunidad "en función de la población que puede representar".

"Nadie puede apropiarse de la población. Cada ciudadano no es de nadie y hay unos responsables que gestionan pero no pueden apropiarse de la voluntad de ningún ciudadano. Tiene secuestrados al 57% de la población, y es tremendo arrogarse la voluntad de personas que te han votado y no te han votado", ha aseverado el ministro.

En su opinión, "miserias sobran muchas y gestos de grandeza, de momento, solo los de la ciudadanía y los profesionales". Con todo, entiende que los ciudadanos de Madrid "deben de estar decepcionados porque su esfuerzo no encuentre un paralelismo en quienes tienen que gestionar su salud".

Según sus palabras, la Comunidad de Madrid tiene "todo el derecho a recurrir" la decisión impuesta desde el Ministerio de Sanidad, pero "plantear un recurso no te evita el cumplimiento". "Confiamos en que van a cumplir con la legalidad y están en derecho de presentar los recursos que quieran".

PAGE PIDE COHERENCIA AL PP

De su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha pedido a los dirigentes del PP que tengan "coherencia" en los mensajes, ya que "si hay algo negativo es la confusión".

En la necesidad de conformar un "mensaje determinante" para "combatir la pandemia", ha puesto como ejemplo el momento en el que el Gobierno decretó la obligatoriedad de llevar mascarilla. De no haber sido así, aún habría "dudas" sobre "si es bueno o no llevarla", por lo que ha pedido "no desorientar a la población".

Así, ha agregado que ya ha escuchado varias versiones distintas en el argumentario del PP en las últimas horas. "Les he escuchado decir --en Castilla y León-- que se va a aplicar lo propuesto sin recurrir; a otros dirigentes, les escucho decir que lo aplican, pero que lo van a recurrir", ha indicado.

"Sinceramente, pienso que el virus es el mismo en todas las regiones. Por eso les pido que sean coherentes con la última 'Doctrina Casado', que viene a decir que la competencia es exclusiva del Gobierno de España", ha agregado, indicando que en todo caso las autonomías "quieren seguir dando el callo y trabajar conjuntamente".

Pero, "si el propio presidente del PP dice que la competencia es del Gobierno de España, lo que me parece obligado es que sus dirigentes sean coherentes con esa nueva doctrina, porque lo contrario conduce a un lío extraordinario".